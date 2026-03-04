Logo
Large banner

Gringo optužen za još jedno ubistvo

Autor:

ATV

04.03.2026

14:47

Komentari:

0
Срђан Поповић осуђен за убиство Горана Ђуричковића

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je optužnicu protiv Srđana Popovića, Bobana Milića i Nenada Nena Kaluđerovića zbog ubistva Dalibora Đurića iz Kotora, 22. septembra 2016. godine u spuškom zatvoru.

To su saopštili iz SDT-a, navodeći da je Banjalučanin Popović, poznat pod nadimkom Gringo, u zatvoru zbog drugog krivičnog djela, a da su Milić i Kaluđerović u bjekstvu.

Колегијум НСРС

Republika Srpska

Poznat datum održavanja posebne i redovne sjednice NSRS

Na teret im se stavljaju krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, Popoviću i Miliću da su kao saizvršioci ubili Đurića, a Kaluđeroviću teško ubistvo pomaganjem.

"Specijalno državno tužilaštvo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv okrivljenih: S. P, B. M. i N. K, zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, okrivljeni S. P. i B. M. kao saizvršioci i krivično djelo teško ubistvo, a okrivljeni N. K. krivično djelo teško ubistvo pomaganjem", saopšteno je iz SDT-a.

Pojašnjavaju da je predmet optužnice djelovanje kriminalne organizacije čiji su pripadnici okrivljeni i druga nepoznata lica, sa tačno određenim ulogama i zadacima, u cilju vršenja krivičnih djela ubistvo i teško ubistvo, pa tako i ubistvo oštećenog D. Đ, pripadnika suprotstavljene kriminalne organizacije, u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, 22. septembra 2016. godine.

REGISTRACIJA VOZILA

Društvo

Ponovo poskupljuje registracija vozila

"Okrivljeni S. P. je u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, u pritvoru u drugom krivičnom predmetu i postupku, a okrivljeni B. M. i N. K. su u bjekstvu i u odnosu na njih je određen pritvor i naređeno raspisivanje potjernice", piše u saopštenju.

Popović osuđen za ubistvo Gorana Đuričkovića

U ponovljenom sudskom postupku, okrivljeni Srđan Z. Popović iz Banjaluke, osuđen je na 15 godina i 10 mjeseci zatvora jer je na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta "The Old Fishermans Pub", sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića u Budvi.

Predsjednica krivičnog vijeća sudija Katarina Padalica izrekla je danas ovom okrivljenom prvostepenu presudu u Višem sudu u Podgorici.

uio bih

BiH

UIO se oglasila o hapšenju njihovog službenika

Rekla je da ostaje ranija presuda na snazi.

Pravosnažnim rješenjem vanraspravnog vijeća Višeg suda u Podgorici, dozvoljeno ponavljanje krivičnog postupka optuženom Popoviću, nakon što je izručen pravosudnim organima Crne Gore.

Ranije osuđen u odsustvu

Popović je ranije osuđen u odsustvu, na 15 godina i 10 mjeseci zatvora, zbog ubistva Gorana Đuričkovića u Budvi i nedozvoljenog držanja oružja.

U prvostepenoj presudi se navodi da je Popović kriv što je 27. oktobra 2015. godine, oko 20 časova u Ulici Slovenska obala u Budvi, na šetalištu ispred ugostiteljskog objekta "The Old Fishermans Pub", sa umišljajem ubio Gorana Đuričkovića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srđan Popović

Srđan Popović Gringo

Crna Gora

Dalibor Đurić

Goran Đuričković

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Бањалучанин ухапшен због крађе ”пежоа”

Hronika

Banjalučanin uhapšen zbog krađe ”pežoa”

2 h

0
Удес на брзом путу код Бањалуке

Hronika

Normalizovan saobraćaj prema Laktašima

3 h

0
Спријечено кријумчарење држављана Турске и Кине у овом дијелу БиХ

Hronika

Spriječeno krijumčarenje državljana Turske i Kine u ovom dijelu BiH

3 h

0
Ухапшен тинејџер због бруталног убиства: Шрафцигером избо старицу

Hronika

Uhapšen tinejdžer zbog brutalnog ubistva: Šrafcigerom izbo staricu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

54

Oglasio se Amidžić: Ministarstvo će obezbijediti sredstva

16

46

Cvijanović uputila pisma: Neopravdan napad Irana predstavlja ozbiljno ugrožavanje regionalne stabilnosti

16

43

Dogovorena saradnja: Brend Borca uvezati sa domaćom proizvodnjom

16

42

Oglasila se Vlada Srpske: Preduzeti hitne mjere!

16

30

Mađarska pojačava bezbjednost: Orban rasporedio vojsku na 75 ključnih lokacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner