Uhapšen tinejdžer zbog brutalnog ubistva: Šrafcigerom izbo staricu

Policija u Kikindi uhapsila je tinejdžera (15) zbog sumnje da je ubio Jolanku Kapaš (78) u Senti.

On se sumnjiči da je 26. februara ove godine napao Jolanku Kapaš u njenoj kući u Senti i šrafcigerom je izbo nasmrt.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden sudiji za maloljetnike Višeg suda u Subotici, prenosi Informer.