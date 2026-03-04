Uhapšen tinejdžer zbog brutalnog ubistva: Šrafcigerom izbo staricu

Autor:ATV
04.03.2026
13:24
Komentari:0
Policija u Kikindi uhapsila je tinejdžera (15) zbog sumnje da je ubio Jolanku Kapaš (78) u Senti.
On se sumnjiči da je 26. februara ove godine napao Jolanku Kapaš u njenoj kući u Senti i šrafcigerom je izbo nasmrt.
Auto-moto
Pala prodaja Volvo automobila
On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden sudiji za maloljetnike Višeg suda u Subotici, prenosi Informer.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
4 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
5 h0
Najnovije
Najčitanije
16
54
16
46
16
43
16
42
16
30
Trenutno na programu