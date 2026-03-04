Logo
Uhapšen tinejdžer zbog brutalnog ubistva: Šrafcigerom izbo staricu

Autor:

ATV

04.03.2026

13:24

Ухапшен тинејџер због бруталног убиства: Шрафцигером избо старицу
Foto: Pixabay

Policija u Kikindi uhapsila je tinejdžera (15) zbog sumnje da je ubio Jolanku Kapaš (78) u Senti.

On se sumnjiči da je 26. februara ove godine napao Jolanku Kapaš u njenoj kući u Senti i šrafcigerom je izbo nasmrt.

Волво ауто

Auto-moto

Pala prodaja Volvo automobila

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden sudiji za maloljetnike Višeg suda u Subotici, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Tagovi :

Kikinda

ubistvo

hapšenje

