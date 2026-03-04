Elektrokrajina odgovorila na rijaliti Kresojevića i Drinića: Slijedi velika obnova

"Elektrokrajina" osudila je danas, kako su naveli, rijaliti program koji su, zarad lične i partijske promocije, organizovali visoki funkcioneri PDP-a Bojan Kresojević i Nebojša Drinić, ispred sjedišta ovog preduzeća u Banjaluci.

Iz ovog preduzeća kažu da medijski performansi opozicionih funkcionera predstavljaju klasičnu političku zloupotrebu realnih problema i potreba mještana pojedinih banjalučkih naselja u svrhe pokušaja prikupljanja jeftinih političkih poena.

"Uprava Elektrokrajine predvođena v.d. direktorom Sašom Popovićem je u proteklih mjeseci razgovarala sa mještanima i predstavnicima mnogih prigradskih i seoskih banjalučkih mjesnih zajednica o stanju distributivne mreže i planovima unapređenja pouzdanosti isporuke električne energije", poručili su iz preduzeća i dodali:

"Ostajemo otvoreni za dalje razgovore sa svim legitimnim predstavnicima mještana, članovima savjeta mjesnih zajednica, kako na području Grada Banjaluka, tako i drugih lokalnih zajednica na području Elektrokrajine".

Podsjećaju da u drugoj polovini 2026. godine započinje veliki projekat rekonstrukcije distributivne mreže koji će obuhvatiti i ruralne područja Banjaluke.

"Rekonstrukcije srednjenaponske i niskonaponske mreže će se narednih godina odvijati planski i fazno u svim prigradskim i seoskim rejonima Krupe na Vrbasu, Manjače, Bronzanog Majdana, Piskavice i Potkozarja, kao i drugih gradova i opština krajiške regije. Elektrokrajina će u obnovu i razvoj mreže investirati vlastita i kreditna sredstva u vrijednosti od nekoliko desetina miliona KM, čime će se obezbijediti daleko stabilnije i pouzdanije napajanje električnom energijom", kažu u Elektrokrajini.

Najavili su i razgovore sa legitimnim predstavnicima mještana, kako u prostorijama "Elektrokrajine" tako i njihovim lokalnim sredinama, gdje bi ih detaljno upoznali sa planom obnove mreže i unapređenja kvaliteta isporuke električne energije.

"Odbacujemo nastojanja da se pod plaštom navodne zabrinutosti za probleme mještana, organizuju stranačke rijaliti predstave opozicionih funkcionera i aktivista", zaključuju u preduzeću.