Zvanično: Zvezda igra u Sarajevu

Ratni sukobi na Bliskom istoku iz dana u dan utiču na sportske događaje i njihovo pomjeranje i odlaganje.

Djeluje da je Evroliga najviše pretrpjela, pošto je elitno takmičenje prvo moralo da odloži utakmicu Dubaija protiv Partizana, koja je trebalo da se odigra u Beogradu.

Ekipa Jurice Golemca makar privremeno će se preseliti, pa će Dubai domaćin rivalima u Evroligi, ali i ABA ligi, u narednom periodu biti u Sarajevu, gdje je već početkom novembra ugostio i Hapoel Tel Aviv.

Kako je zvanično potvrđeno, poslije Baskonije i evroligaškog duela zakazanog za 12. mart, u Sarajevo dolazi i Crvena zvezda 15. mart u ABA ligi.

U Dubaiju postoji nada u klubu da bi mogli da se vrate kući prije kraja sezone možda čak i za meč sa Panatinaikosom, koji je na programu 24. mart, uz pitanje da li će druge ekipe biti voljene da putuju u UAE s obzirom na trenutnu situaciju.