Poraz košarkaša Studenta od Primorja

Autor:

Nikola Lučić

03.03.2026

22:13

Утакмица КК Приморје и КК Студент
Foto: ATV

Košarkaši Studenta poraženi su od Primorja rezultatom 96:93 u utakmici osmog kola ABA 2 lige.

Ovim porazom tim Borisa Jokanovića završio je učešće u drugom po jačini regionalnom takmičenju, a konačan bilans je dvije pobjede i šest poraza.

U utakmici koja nije imala rezultatski značaj Student je bolje otvorio susret, veoma brzo otišao i na dvocifrenu razliku, ali su gosti uspjeli da smanje zaostatak do kraja prvog

poluvremena.

Veoma izjednačena borba viđena je u nastavku u kojem je Primorje iskoristilo širi roster za konačnu pobjedu u Aleksandrovcu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji takođe neće igrati u plej-ofu, bio je Ognjen Mićović sa 24 poena. Student je predvodio Stefan Milošević sa 27.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

