Pala Meta: Problemi sa Fejsbukom i Instagramom

Društvene mreže kompanije Meta trenutno nisu dostupne, a korisnici se žale na probleme prilikom korišćenja Fejsbuka i Instagrama.

Na udaru su i mreže TikTok, Bluesky, CapCut, Goodreads, navodi se na sajtu Down detector, a korisnici širom svijeta imaju probleme u radu, pokazuju podaci sa servisa.

Za sada nije poznat uzrok problema.