Pala Meta: Problemi sa Fejsbukom i Instagramom

Izvor:
Telegraf
03.03.2026
23:10
Komentari:0
Društvene mreže kompanije Meta trenutno nisu dostupne, a korisnici se žale na probleme prilikom korišćenja Fejsbuka i Instagrama.
Na udaru su i mreže TikTok, Bluesky, CapCut, Goodreads, navodi se na sajtu Down detector, a korisnici širom svijeta imaju probleme u radu, pokazuju podaci sa servisa.
Za sada nije poznat uzrok problema.
