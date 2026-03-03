Logo
Large banner

Pala Meta: Problemi sa Fejsbukom i Instagramom

Izvor:

Telegraf

03.03.2026

23:10

Komentari:

0
Пала Мета: Проблеми са Фејсбуком и Инстаграмом
Foto: Tanjug/AP

Društvene mreže kompanije Meta trenutno nisu dostupne, a korisnici se žale na probleme prilikom korišćenja Fejsbuka i Instagrama.

Na udaru su i mreže TikTok, Bluesky, CapCut, Goodreads, navodi se na sajtu Down detector, a korisnici širom svijeta imaju probleme u radu, pokazuju podaci sa servisa.

Za sada nije poznat uzrok problema.

Podijeli:

Tagovi :

Facebook

Instagram

Tik Tok

Meta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Инстаграм, телефон

Nauka i tehnologija

Instagram najavio: Šalju upozorenja roditeljima ako djeca ovo pretražuju

5 d

0
Механичари остали у шоку када су дигли стари голф и видјели инсталацију

Auto-moto

Mehaničari ostali u šoku kada su digli stari golf i vidjeli instalaciju

2 sedm

0
ТикТок вас шпијунира и без инсталирања

Nauka i tehnologija

TikTok vas špijunira i bez instaliranja

2 sedm

0
Николија отпратила Рељу са Инстаграма у јеку прича о наводној афери с Анитом

Scena

Nikolija otpratila Relju sa Instagrama u jeku priča o navodnoj aferi s Anitom

1 mj

0

Više iz rubrike

Крвави Мјесец на небу

Nauka i tehnologija

Večeras je "krvavi Mjesec" - prizor koji nećemo vidjeti do 2028.

8 h

0
Крвави Мјесец на небу

Nauka i tehnologija

Večeras je ''krvavi Mjesec'': Evo odakle će biti vidljiv

11 h

0
Робот

Nauka i tehnologija

Robot izgradio kuću za samo 24 sata

12 h

0
Титаник, брод

Nauka i tehnologija

Stručnjaci upozoravaju da će se olupina Titanika raspasti

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

10

Pala Meta: Problemi sa Fejsbukom i Instagramom

23

08

Barsa nagovijestila čudo, Atletiko ipak u finalu

23

05

Dvije osobe poginule, trećoj se bore za život: Teška saobraćajna nesreća

22

49

Madžar za ATV: Vantjelesna trudnoća je potpuno ista kao i prirodno ostvarena trudnoća

22

48

Merc: Evropa neće prihvatiti sporazum o Ukrajini koji je zaključen bez nje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner