Nikolija otpratila Relju sa Instagrama u jeku priča o navodnoj aferi s Anitom

Izvor:

Telegraf

16.01.2026

08:47

Komentari:

0
Nikolija Jovanović otpratila je sa Instagrama svog partnera Relju Popovića!

Ovo se dešava u jeku priča o navodnoj aferi Relje i rijaliti učesnice Anite Stanojlović. Iako je Anita demantovala da je bila intimna s Reljom, nekoliko učesnika "Elite" iznelo je u javnost da im se navodno hvalila i povjeravala o detaljima njihovog viđanja!

Nikolija je prije nekoliko dana objavila kako je otputovala "u ženskom društvu", a sada je Relju prestala da prati na Instagramu, dok on nju i dalje ima na spisku onih koje on prati.

Ni Nikolija ni Relja se u proteklim danima nisu oglašavali na ovu temu.

Ona koja je upitana za komentar jeste Vesna Zmijanac.

- Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i decu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema - rekla je Vesna Zmijanac za Telegraf.rs.

- Relja mi je obećao, i Nikolija i on zapravo, da će sljedeće godine da sade baštu. Da vidimo. Ja sam ta koja ih gura da idu iz Srbije. Nadam se da će njihove ćerke ići negdje preko da se školuju. Nikolija je bila tako preko. Ja se ne pitam mnogo. Mislim da će Nikolija i Relja razmišljati isto u tom smjeru. Otišli su porodično na skijanje, ja skijanje ne volim, mene to smara. Volim kad idemo zajedno na more - istakla je ona.

Nikolija Jovanović

Relja Popović

Instagram

