Trudna Milica Todorović objavom oduševila sve

Pjevačica Milica Todorović je u blagoslovenom stanju i uskoro će se ostvariti u najljepšoj životnoj ulozi.

Kako se pisalo, pjevačica će na svijet donijeti d‌ječaka, a uskoro bi trebalo da se porodi.

U kasne sate, Milica Todorović se oglasila putem društvene mreže Instagram gd‌je je objavila fotografiju zlatne, gotovo božanske žene u poodmakloj trudnoći koja se drži za stomak.

Trudnoća je prikazana kao najveći dragulj koji žena može nositi, dok zlato simbolizuje vrijednost i nešto dragocjeno.

Na objavi vidimo da je stomak ukrašen draguljima, što poručuje da je novo biće kao dragulj koji se nalazi u njoj.

Milica Todorović je uz objavu dodala i pjesmu Katarine Živković "Anđele moj mali", a komentari ispod slike se samo nižu:

"Predivna emotivna pjesma, prvi put sam je čula u trudnoći, stvarno dira u dušu", "Ovo pokazuje da svaka žena/trudnica nije slaba jer ne može da se sagne i obavlja ono što je nekada radila, naprotiv, dokazuje da treba da se prema njoj ophodite kao prema kraljici jer na svijet donosi malu princezu. Isto tako trebate nastaviti nakon porođaja i onda ste joj takođe potrebni cijelog života".

Koleginica Goga Sekulić je pjevačici ispod objave ostavila emodži srca.

Ko je otac bebe javnosti nije poznato, Milica ga vješto krije, ali je, kako se priča, u ljubavi srećnija nego ikada.

"Milica je srećna kao nikada ranije! Godinama je priželjkivala da postane majka i želja će joj se napokon ispuniti. Uživa u trudnoći i trudi se da se potpuno isključi iz estradnih dešavanja. Vrijeme uglavnom provodi u Beogradu, a partner se trudi da joj u svemu ugodi. Tretira je kao pravu kraljicu, a u posjetu joj često dolazi i majka Jasmina, koja je presrećna što će postati baka i potpuno je razmazila kćerku. Pomaže joj, daje savjete i sprema sve što poželi. Milica je najsrećnija što ima takvu porodicu i što se svi trude da joj olakšaju i uljepšaju trudničke dane", rekao je ranije sagovornik, prenosi Telegraf.