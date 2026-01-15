Logo
Large banner

Supruga glumca optuženog za zlostavljanje d‌jece: Uz njega sam

15.01.2026

11:50

Komentari:

0
Амерички глумац Тимоти Бусфилд у подкасту "Hey Dude"
Foto: Printscreen/Youtube/Hey Dude

Melisa Gilbert obećala je da će stati uz svog supruga Timotija Basfilda nakon što se u utorak predao policiji zbog optužbi za seksualno zlostavljanje d‌jece.

Basfild se predao policiji 13. januara, četiri dana nakon što je Policijska uprava Albukerkija izdala nalog za njegovo hapšenje, zbog navoda da je navodno učestvovao u nezakonitom seksualnom ponašanju sa 11-godišnjim blizancima na setu serije “The Cleaning Lady”. On je te optužbe uvijek poricao.

Dok je trenutno u pritvoru i čeka odluku tužioca o tome da li će biti zadržan do suđenja, njegova supruga, glumica iz serije “Little House on the Prairie”, Melisa Gilbert, oglasila se saopštenjem povodom njegovog hapšenja.

Preko svoje predstavnice, Gilbertova je potvrdila da će “ispoštovati zahtjev Timovih advokata da se ne oglašava javno dok traje pravni postupak”.

Ipak, i dalje će stajati uz supruga i pružati podršku široj porodici, navodi se u izjavi:

“Dok prolaze kroz ovo, njen fokus je na pružanju podrške i brizi o njihovoj veoma velikoj porodici.”

“Melisa stoji uz svog supruga i podržava ga, a javnosti će se obratiti u odgovarajuće vrijeme. Molimo da se poštuje njihova privatnost.”

Podijeli:

Tagovi:

Timoti Busfild

scena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Бијељини ухапшен Ибрахим Бешлић, пронађено 220 грама кокаина

Hronika

U Bijeljini uhapšen Ibrahim Bešlić, pronađeno 220 grama kokaina

1 h

2
Преминуо 26-годишњи возач камиона Адмир Хуремовић

Društvo

Preminuo 26-godišnji vozač kamiona Admir Huremović

1 h

0
Медведев: Зеленски почео да уклања конкуренцију

Svijet

Medvedev: Zelenski počeo da uklanja konkurenciju

1 h

0
Бањалука: Ухапшено осам лица због дроге

Hronika

Banjaluka: Uhapšeno osam lica zbog droge

1 h

0

Više iz rubrike

Марија Кулић "ударила" на водитеља после Миљанине дисквалификације: "Тужиће Милана Милошевића!"

Scena

Marija Kulić "udarila" na voditelja posle Miljanine diskvalifikacije: "Tužiće Milana Miloševića!"

1 h

0
Умрла тајна кћерка Фредија Меркјурија: Прошлог љета се тек сазнало да Биби постоји

Scena

Umrla tajna kćerka Fredija Merkjurija: Prošlog ljeta se tek saznalo da Bibi postoji

2 h

0
Ана Бекута прима двије пензије: Једна је српска, а ево у којој земљи има другу

Scena

Ana Bekuta prima dvije penzije: Jedna je srpska, a evo u kojoj zemlji ima drugu

2 h

0
Процуриле интимне фотографије и снимци Нивес Целзијус

Scena

Procurile intimne fotografije i snimci Nives Celzijus

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

54

Stanivuković u Službenom glasniku BiH objavio odluku o naplati parkinga: Da li je primjenjiva?

12

27

Savo Minić na konferenciji za novinare

12

20

Potvrđena optužnica protiv Amira Pašića Faće zbog nasilja

12

15

Savo Minić vraća mandat

12

12

Misteriozni maskirani muškarac na Arkanovom pomenu: Sav u crnom, prekrio cijelo lice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner