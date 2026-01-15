Melisa Gilbert obećala je da će stati uz svog supruga Timotija Basfilda nakon što se u utorak predao policiji zbog optužbi za seksualno zlostavljanje d‌jece.

Basfild se predao policiji 13. januara, četiri dana nakon što je Policijska uprava Albukerkija izdala nalog za njegovo hapšenje, zbog navoda da je navodno učestvovao u nezakonitom seksualnom ponašanju sa 11-godišnjim blizancima na setu serije “The Cleaning Lady”. On je te optužbe uvijek poricao.

Dok je trenutno u pritvoru i čeka odluku tužioca o tome da li će biti zadržan do suđenja, njegova supruga, glumica iz serije “Little House on the Prairie”, Melisa Gilbert, oglasila se saopštenjem povodom njegovog hapšenja.

Preko svoje predstavnice, Gilbertova je potvrdila da će “ispoštovati zahtjev Timovih advokata da se ne oglašava javno dok traje pravni postupak”.

Ipak, i dalje će stajati uz supruga i pružati podršku široj porodici, navodi se u izjavi:

“Dok prolaze kroz ovo, njen fokus je na pružanju podrške i brizi o njihovoj veoma velikoj porodici.”

“Melisa stoji uz svog supruga i podržava ga, a javnosti će se obratiti u odgovarajuće vrijeme. Molimo da se poštuje njihova privatnost.”