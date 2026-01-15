Stanivuković u Službenom glasniku BiH objavio odluku o naplati parkinga: Da li je primjenjiva?

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković objavio je u Službenom glasniku BiH odluku kojom se nastavlja naplata parkinga u Banjaluci.

Parkiranje u najvećem gradu Republike Srpske je od Nove godine besplatno jer Stanivuković nije postupio po nalogu Skupštine grada koja je tražila da se do 1. januara osnuje javno preduzeće koje bi upravljalo parkiralištima.

Kako nije prihvaćena njegova ideja da taj posao bude provjeren Zavodu za izgradnju (ZIBL) Banjaluka, on je u Službenom glasniku objavio privremenu Odluku kojom pokušava obezbijediti nastavak naplate.

U njoj se navodi da se odluka donosi radi osiguranja kontinuiteta u funkcionisanju komunalne djelatnosti upravljanja javnim parkiralištima, sprečavanja prekida u obavljanju komunalnih poslova, sprečavanja u poremećaju u saobraćaju i zaštititi interesa građana i Grada Banjaluka.

Stanivuković u odluci navodi da se prethodna odluka Skupštine o davanju saglasnosti na cijene parkiranja, a koja je istekla upravo jer on nije osnovao javno preduzeće, produžava 90 dana.

„Cijene parkiranja će se primjenjivati od 01.01.2026. godine, do donošenja nove Odluke od strane Gradske skupštine, a najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, osim ako posebnom Odlukom nije drugačije odlučeno“, navodi se u odluci.

Stanivuković objavio odluku o naplati parkinga

Da li je odluka primjenljiva?

Draško Stanivuković je objavio odluku u komercijalnom dijelu Službenog lista gdje je pravilo - platiš i objaviš. Hi odluka Skupštine grada kojom od septembra do kraja decembra prošle godine omogućena naplata parkinga u Banjaluci, mimo odluke Ustavnog suda, nije bila po zakonu.

"Vrlo je upitno i takva odluka koja je bila privremeno donesena, kao privremeno rješenje. Jer s aspekta struke ona nije imala uporište za donošenje. A pogotovo donošenje naknadno neke odluke koja nije donesena od nadležnog organa. U ovom slučaju mora biti objavljena u Službenom glasniku grada Banjaluka kako bi proizvela pravno dejstvo", rekao je Boris Novaković, advokat.

Stanivuković odlučio da po svaku cijenu naplaćuje parking u gradu

Stanivuković je donio privremenu "odluku za obezbjeđivanje kontinuiteta u funkcionisanju komunalne djelatnosti upravljanja javnim parkiralištima". U prevodu o naplati parkinga i to po odluci gradonačelnika naplata bi počela od 1. januara, pa sve dok Skupština grada Banjaluka ne donese novu odluku.

"Tako da je riječ o odluci koja će biti, odnosno produženju važenja cjenovnika, privremena za 90 dana gdje ćemo onda vid jeti ili da se to povjeravanje parkinga s jedne strane ako Skupština želi da bude javno preduzeće povjeri ZIBL-u ili da se parking nastavi naplaćivati kao u svim drugim lokalnim zajednicama. Odluka Ustavnog suda jeste ispoštovana i Banjaluka ima pravo na naplatu parkinga", rekla je Mirna Savić Banjac, gradski menadžer.

Sporno mjesto objave

Osim što je novu nezakonitu odluku donio gradonačelnik mimo svojih ovlaštenja, sporno je i gdje je objavljena.

Objavljivanje odluke odbijeno je u Službenom glasniku grada Banjaluka, jer je nezakonita. Isti je scenario namjera gradonačelnika Banjaluke doživjela i u Službenom glasniku RS.

"U Službenom glasniku Republike Srpske smo primili odluku gradonačelnika Banjaluke, a istovremeno i dopis Skupštine grada u kojem smo obaviješteni da ta odluka nije donesena na zakonit način tj. da je donio nenadležni organ tj. gradonačelnika i zbog toga tu odluku na možemo objaviti", rekao je za ATV Miloš Lukić, v.d. direktora Službenog glasnika Republike Srpske.

Tako je Stanivukoviću, po već viđenoj praksi, jedina mogućnost ostala objava u Službenom listu BiH, jer namjera očigledno nije da se poštuje zakon i procedura.

Sada je ta odluka i objavljena.

Opasna pravna praska donošenja odluka na silu bez poštovanja zakonskih propisa u Banjaluci epilog će dobiti na sudu. Barem za one građane koji su nakon dobijanja prekršajne prijave zbog neplaćanja parkinga tražili sudsko odlučivanje. Takvih je, tvrde nam upućeni, nekoliko hiljada predmeta koji još nisu došli u rad. Pravnici kažu da će biti interesantna pravna sudbina takvih sudskih procesa. A njih bi moglo da bude još mnogo više nakon što nezakonito na snagu stupi ili ako stupi najnovija odluka gradonačelnika. A građani i tada ako dobiju kaznu za neplaćanje nezakonito naplaćivanog parkinga mogu na sud.

Podsjećamo, Ustavni sud Republike Srpske je u septembru 2024. godine utvrdio da je odluka o naplati neustavna.

Skupština grada usaglasila je privremeno rješenje kojim je naplata nastavljena do kraja prošle godine ali je donesena i odluka da se osnuje gradsko preduzeće koje bi se bavilo parkinzima.

Međutim, Gradska uprava tu obavezu nije izvršila, a njen prijedlog da to zbog ekonomičnosti i ušteda bude povjereno ZIBL-u, nije prihvaćen.