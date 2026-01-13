Blanuša najavio "upliv" novih ljudi u GrO SDS Banjaluka

Kako je ATV ranije pisao, novi predsjednik SDS-a Branko Blanuša želi u Banjaluci da popravi odnose sa Draškom Stanivukovićem, zbog čega će sa čela Gradskog odbora SDS-a biti smijenjen Željko Raljić.

Blanuša je izbjegao direktan odgovor na pitanje hoće li doći do smjene. Ipak, potvrdio je pisanje ATV-a da postoji veliko interesovanje pojedinaca, čak i grupa i nekih udruženja da uđu u banjalučki SDS.

Upravo oni bi trebalo da budu okosnica za normalizaciju odnosa između Gradskog odbora SDS-a Banjaluka i Draška Stanivukovića koji su trenutno hladniji od prvih dana januara u Banjaluci.

Na pitanje da li će Blanuša smijeniti aktuelnog predsjednik GrO SDS Banjaluka Željka Raljića, Blanuša je odgovorio:

"Gradski odbor je jako dobro uradio svoj posao za vrijeme ovih vanrednih izbora za predsjednika. Na kraju to pokazuje i izborni rezultat. Imali smo mi ovdje podršku pokreta gospodina Draška Stanivukovića. Veliki je interes pojedinaca, čak i grupa i nekih udruženja da uđu u SDS, u gradski odbor, da postanu novi članovi. Mislim da sa ovim rukovodstvom Gradskog odbora i sa ulaskom novih ljudi da se to rukovodstvo pojača, SDS u Banjaluci može ostvariti sasvim dobar rezultat na opštim izborima", rekao je Branko Blanuša.

Željko Raljić je jedan od rijetkih u SDS-u koji je u otvorenom sukobu sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem. Sukob je počeo u izbornoj 2024. godini kada je Gradski odbor SDS-a pred lokalne izbore za gradonačelnika Banjaluke podržao Jelenu Trivić, a odgovor Stanivukovića je uslijedio mjesec dana kasnije kada je Raljić smijenjen sa pozicije v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove u banjalučkom Vodovodu.

Nakon toga aktuelni predsjednik Gradskog odbora SDS-a upućuje žestoke kritike na račun Draška Stanivukovića.

Prema našim informacijama, da bi se situacija relaksirala, Blanuša će sa čela banjalučkog SDS-a smijeniti Raljića i na tu poziciju postaviti nekoga prihvatljivijeg za Stanivukovića.

Mediji su prošle godine pisali o "puču" u banjalučkom SDS-u gdje je dio Gradskog odbora bio za smjenu Raljića, ali je on dobio podršku rukovodstva stranke zbog čega je ostao na mjestu predsjednika GrO SDS Banjaluka.