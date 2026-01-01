U Banjaluci ponovo bez naplate parkinga: Iz Gradske uprave pozivaju građane da budu "odgovorni"

Nakon odluke Ustavnog suda da Banjaluka parkiranje naplaćuje na nezakonit način, gradska skupština ozakonila je na 4 mjeseca nezakonitu naplatu parkinga. I ta odluka prestala je da važi posljednjeg dana stare godine. Trajnog rješenja još nema, a ni naznaka o formiranju javnog komunalnog preduzeće ili drugog privrednog subjekta kojem su povjereni poslovi obavljanja komunalne djelatnosti, gdje se ubraja i parking. Gradonačelnik Banjaluke još traži rješenje. A neki od njegovih saradnika pozivaju da građani budu odgovorni. I mimo odluke, ali i zakona.

"Mi već pravno istražujemo šta je moguće . Pa skupština i to opstruiše. Njima je želja kao da grad ima manje novca. Ali to nije dobro za bilo koga. Ako želimo da imamo ozbiljan budžet i ako žele da njihove amandmane realizujemo, za šta sa opredijeljen, potrebno je da imamo sve vrste prihoda . Parking je u svakom gradu obavezan. Nama dolaze turisti, pa neka taj parking plate i neka grad prihoduje", kaže Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluka.

"Mi pozivamo građane da izvršavaju da kažem svoju dužnost da plate parking jer na taj način podržavaju sve ove mjere koje mi provodimo kao grad Banjaluka. Evo s obzirom da vodim Odjeljenje za brigu o porodici i demografiju, mi pola miliona dajemo samo za subvencije za vrtiće, a upravo toliko na mjesečnom nivou se može dobiti od parkinga. Tako da pozivamo građane da uredno plaćaju parking", kaže Adriana Basara, potpisnik Odjeljenja za brigu o porodici i demografiju.

Turisti će i doći i proći, ali zakonske naplate parkinga nema pa nema. Dok gradonačelnik smišlja rješenje, četiri mjeseca su Banjalučani plaćali parking, iako to nije po zakonu. Ponovo krivi skupštinsku većinu. Istu onu koja je sa ostalim odbornicima dala jednoglasnu podršku nezakonitoj odluci o naplati parkinga na četiri mjeseca. Odbornici su to pravdali davanjem vremena gradonačelniku Banjaluke da do tada u skladu sa svojim ovlašćenjima i inicijativom odbornika formira javno komunalno preduzeće koje će se baviti naplatom parkinga.

"Međutim, on očito nije za tu varijantu. I do sada nije uradio ništa po pitanju da se formira javno preduzeće koje bi se bavilo naplatom parkinga. Znači od 1. januara ponovo će biti besplatni parkinzi u gradu Banjaluci", rekao je Dragan Lukač, šef Kluba odbornika, SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

Kako u Banjaluci još nema ni naznaka za formiranje preduzeća koje će se baviti naplatom parkinga ili preduzeća kojem ja data nadležnost naplate parkinga, a koji je do sada naplaćivao grad Banjaluka, iza svega ostaje samo to da su građanima još jednom nabijeni rogovi , jer su plaćali nešto što po zakonu i nisu morali. I kao da to sve nije dovoljno, sada ih pozivaju da svojom voljom, nastave da plaćaju parking, iako sada nema ni odluke o plaćanju parkinga i njegovo neplaćanje nije kažnjivo. Od juna do decembra jedino što je gradonačelnik smislio je prijedlog da se naplata povjeri Zavodu za izgradnju koji je akcionarsko društvo i 70% u vlasništvu grada, a i nije registrovan da se bavi tom djelatnošću.

"Mi smo ponudili potpuno racionalno i realno zakonsko rješenje. Ovaj put ne želimo da nosimo odgovornost da sprečavamo prihod grada Banjaluke. Na gradonačelnikovom stolu se nalazi inicijativa na koju može da odgovori i ne vidim razlog zašto to ne bi učinio. Sve ostalo će biti stvar političkih odluka, ali ja mislim da drugi put neću glasati za produženje pod ovakvim uslovima", kaže Saša Čudić, potpredsjednik Skupštine grada Banjaluka.

Do nekog novog prijedloga ili odluke, do koje bi moglo da prođe i više mjeseci. A možda ruke u skupštini ponovo budu složne za neku novu nezakonitu odluku. Složni su i u Glavnoj službi za reviziju javnog sektora Republike Srpske. U Izvještaju revizije učinka upravljanja javnim parkiralištima i građana našla se i Banjaluka. I revizori su potvrdili da se u Banjaluci djelatnost parkinga ne obavlja na način kako je to propisano, da u drugim gradovima, koji su izvještaju, naplatu parkinga vrše javna komunalna preduzeća ili privredna društva, da je u Banjaluci prisutna praksa da privatno parkiralište koje pripada drugoj tarifnoj zoni, plaća naknadu za ustupljeno pravo obavljanja komunalnih djelatnosti za prvu zonu. Važan je i podatak da je najveći broj prekršajnih naloga izdat u Banjaluci i to zbog neplaćene parking karte.