Na Dan Republike Srpske izmjena režima saobraćaja u Banjaluci: Pogledajte u kojim ulicama

Odjeljenje za saobraćaj i puteve grada Banjaluka obavještava da će 8. i 9. januara 2026. godine biti potpuno obustavljen saobraćaj, zbog održavanja proslave ''Dana Republike Srpske 2026“ i to u sljedećim ulicama:

Dana 08.01.2026. godine:

Aleja svetog Save na dijelu od Gundulićeve ulice do Bulevara srpske vojske, u vremenu od 14.00 do 20.00 časova;

Aleja svetog Save na dijelu od Ulice vladike Platona do Ulice Kralja Petra I Karađorđevića u vremenu od 7.00 časova do potrebe;

Vidovdanska ulica na dijelu od Ulice Milana Tepić do Ulice Vuka Karadžić, u vremenu od 7.00 do potrebe;

Ulica Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje svetog Save, u vremenu 7.00 časova do potrebe;

Ulica Marije Bursać, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenu od 7.00 časova do potrebe;

Ulica Milana Tepića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenu od 7.00 časova do potrebe;

Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika, u vremenu od 7.00 časova do potrebe;

Kninska ulica, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać do Ulice Milana Tepić, u vremenu od 7.00 časova do potrebe;

Ulica Vuka Karadžić, na dijelu od Ulice Kralja Petra I Karađorđevića, do Vidovdanske ulice, u vremenu od 07.00 časova do potrebe.

Dana 09.01.2026. godine:

U Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Aleje Svetog Save do Bulevara cara Dušana, u vremenskom periodu od 7.00 časova, do potrebe;

UUlici Milana Tepića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenskom periodu od 7.00 časova do potrebe;

U Ulici Marije Bursać, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića do raskrsnice sa Kninskom ulicom, u vremenskom periodu od 07.00 časova do potrebe;

U Vidovdanskoj ulici na dijelu od Ulice Milana Tepić do Ulice Prvog krajiškog korpusa, u vremenu od 07.00 do potrebe;

U Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Aleja svetog Save do raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika, u vremenskom periodu od 07.00 časova do potrebe;

U Kninskoj ulici, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać, u vremenskom periodu od 07.00 časova, do potrebe;

U Aleji svetog Save, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom vladike Platona do raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, u vremenskom periodu od 07.00 časova, do potrebe;

U Ulici Vuka Karadžića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, do raskrsnice sa Vidovdanskom ulicom, u vremenskom periodu od 07,00 časova i dalje do potrebe,

U Ulici Dr Mladena Stojanovića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Olimpijskih pobjednika, do raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice, u vremenskom periodu od 07.00 časova do potrebe;

U Ulici olimpijskih pobjednika, na dijelu od raskrsnice sa Gundulićevom ulicom do raskrsnice sa Ulicom I krajiškog korpusa, u vremenskom periodu od 07.00 časova do potrebe;

Na Bulevaru cara Dušana, na dijelu od raskrsnice sa Kninskom ulicom (kroz kružni tok) do Ulice Teodora Kolokotronisa, u vremenskom periodu od 07.00 časova do potrebe;

U Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Bulevarom cara Dušana (kroz kružni tok) do raskrsnice sa Ulicom braće Mažar i majke Marije, u vremenskom periodu od 07.00 časova do potrebe;

U Ulici Teodora Kolokotronisa, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom patrijarha Makarija Sokolovića (kroz kružni tok) do rasksnice sa Ulicom Đure Daničića, u vremenskom periodu od 07.00 časova do potrebe;

U Ulici Zdravka Čelara (u kružnom toku) u vremenskom periodu od 07.00 časova do potrebe;

U Ulici Đure Daničića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Teodora Kolokotronisa do raskrsnice sa Jevrejskom ulicom, u vremenskom periodu od 07.00 časova, do potrebe;

U Jevrejskoj ulici, od raskrsnice sa Ulicom Gorana Radulovića Bimbe, do raskrsnice sa Ulicom Ivana Franje Jukića, u vremenskom periodu od 07.00 časova do potrebe;

U Ulici Ivana Franje Jukića, na dijelu od rasksnice sa Ulicom kralja Alfonsa XIII do raskrsnice sa Jevrejskom ulicom, u vremenskom periodu od 07.00 časova do potrebe.

Iz Odjeljenja dodaju da će za vrijeme trajanja obustave regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiti na propisan način od strane službenih lica MUP-a Republike Srpske, kao i da će linije javnog gradskog i prigradskog prevoza biti preusmjerene na sljedeći način:

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, i 9.01.2026. godine u vremenu od 7.00 do trajanja potrebe za obustavom, linije javnog gradskog i prigradskog prevoza koje saobraćaju ulicom Ulicom dr Mladena Stojanovića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice do raskrsnice sa Ulicom olimpijskih pobjednika i Kralja Petra Prvog Karađorđevića biće preusmjerene iz Ulice kralja Petra I Karađorđevića desno ulicama Vuka Karadžića, Ranka Šipke na tranzit do kružnog toka, Bulevar cara Dušana i dalje registrovanom trasom, a u suprotnom smjeru autobusi saobraćaju registrovanom trasom, odnosno ulicama Kninska, Vidovdanska i dalje.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, 08. i 09. 01. 2026. godine u vremenu poslije 07.00 časova, linije javnog gradskog i prigradskog prevoza koje saobraćaju ulicom Ulicom dr Mladena Stojanovića na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Trive Amelice do raskrsnice Olimpijskih pobjednika i Kralja Petra Prvog Karađorđevića biće preusmjerene iz Ulice Trive Amelice na zapadni tranzit, linije koje idu prema Laušu i Paprikovcu, se preusmjeravaju na kružnom toku u Karađorđevu ulicu i dalje trasom registrovanom, linije koje saobraćaju do centra na kružnom toku kod „Energomonta“ se vraćaju istom trasom, obrnutim redoslijedom, a ostale linije se dalje preusmjeravaju prema jugu Omladinskom ulicom, Solunskom i dalje registrovanom trasom prema Bočcu, a prema Obilićevu Ulicom Isaije Mitrovića, na most Patre i dalje registrovanom trasom, u povratku sve linije idu istom trasom obrnutim redoslijedom.

Takođe, za vrijeme trajanja obustave saobraćaja 08. i 09.01. 2026. godina na linijama javnog prevoza putnika biće izvršeno preusmjeravanje autobusa i to:

Na linijama 9b i 14 b autobusi će iz Gundulićeve ulice biti preusmjereni pravo Gundulićevom, desno Ulicom Olimpijskih pobjednika, Bulevarom srpske vojske i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

Na liniji 7 autobusi se iz Ulice Ranka Šipke sa Paprikovca preusmjeravaju desno na Zapadni tranzit, zatim desno u Solunsku ulicu i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

Na liniji 13P autobusi će iz Ulice Krajiških brigada biti preusmjereni i kretaće se Omladinskom ulicom, Solunskom, Isaije Mitrovića, na most Patre i dalje registrovanom trasom, u povratku istom trasom obrnutim redoslijedom.

Na liniji 17A autobusi sa Rebrovačkog mosta biće preusmjereni i kretaće se Istočnim tranzitom, Ulicom Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a U povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

Na liniji 19 autobus iz smjera sjevera saobraća Ulicom Krajiških brigada do kružnog toka sa Karađorđevom ulicom i nazad,

Na liniji 20 (ne saobraća praznikom) autobusi će biti preusmjereni sa Paprikovca ulicama Krajiških brigada, Trive Amelice i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

Na liniji 17 autobusi sa mosta Patre biće preusmjereni i kretaće se Ulicom Isaije Mitrovića, Solunskom, desno Omladinskom i dalje registrovanom trasom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom,

Linija 14 kreće od Ulice Jug Bogdana, Srpskih ustanika, Rajka Bosnića, Đede Kecmanovića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića, Gavre Vučkovića, desno Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, desno u Ulicu cara Lazara preko mosta Patre do kružnog toka i nazad kroz Ulicu cara Lazara, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Majke Jugović do Jug Bogdana.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaće samo do parkinga „Malta“.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera juga se preusmjeravaju na Zapadni tranzit, a iz smjera Kotor Varoša na Istočni tranzit.

Iz Odjeljenja mole sve učesnike u saobraćaju za dodatni oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme održavanja proslave Dana Republike Srpske u Banjaluci, saopšteno je na sajtu Grada.