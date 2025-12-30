Dodik: Dan Republike - 9. januar, bez obzira na osporavanja

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je 9. januar Dan Republike Srpske, bez obzira na one koji žele to da osporavaju na različite načine.

"Ono što je suština Republike Srpske jeste dan njenog nastanka, a to je nesumnjivo 9. januar", poručio je Dodik.

On je dodao da se zato Dan republike i obilježava tog datuma, bez obzira na pokušaje da to bude osporeno.

"Nigdje na svijetu nikome nije zabranjivano obilježavanje dana njihovih republika i institucija, ali ovdje se otišlo daleko da se vidi dokle možemo da budemo poniženi. Zato je bilo neophodno okupiti se oko Republike Srpske i nedozvoliti da nam na taj dan unište Republiku i naše samopouzdanje", rekao je Dodik za Srnu.

On je naveo da će Dan Republike biti obilježen nizom aktivnosti, poput otvaranja nove bolnice u Trebinju, svečanim prijemom, akademijom i defileom.