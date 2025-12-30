Logo
Gacko: Usvojen rekordni budžet bez rasprave, opozicija bez amandmana

ATV

30.12.2025

13:16

Гацко: Усвојен рекордни буџет без расправе, oпозиција без амандмана
Foto: ATV

Na devetoj sjednici Skupštine opštine Gacko danas je usvojen budžet opštine za 2026. godinu u iznosu od 21 milion i 250 hiljada konvertibilnih maraka, što predstavlja najveći budžet u istoriji ove lokalne zajednice.

Zanimljivo je da odbornici opozicionog SNSD-a nisu uložili nijedan amandman na predloženi budžet, niti su tokom sjednice iznijeli bilo kakvu diskusiju ili kritiku na planirane prihode i rashode.

Bez rasprave je usvojen i rebalans budžeta za 2025. godinu, a kako ističu izvori sa sjednice, ni odbornici pozicije ni opozicije nisu učestvovali u diskusiji o ovoj tački dnevnog reda.

Ukupno 20 tačaka dnevnog reda razmatrano je i usvojeno za svega sat vremena, bez ijedne ozbiljnije rasprave.

Na današnjoj sjednici izabran je i potpredsjednik Skupštine opštine Gacko u profesionalnom statusu. Tu funkciju obavljaće Srđan Vujović (DNS), koji na prethodnoj sjednici nije dobio potrebnu većinu, dok je danas njegovo imenovanje omogućeno podrškom odbornika SDS-a.

Takođe, biće podignu i kredit u iznosu od tri miliona KM, koje je uključen u budžet za 2026. godinu.

Gacko

Skupština opštine

