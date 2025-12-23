Logo
Large banner

Od čega se ''guše'' građani u Gacku?

Izvor:

ATV

23.12.2025

19:15

Komentari:

2
Од чега се ''гуше'' грађани у Гацку?
Foto: ATV

Dim, prašina, magla, miris sumpora to je i dalje gatačka svakodnevnica. Neki su se vratili maskama, a neki pomoć traže u Domu zdravlja. Među njima i Vlatko.

''Boga mi ja sam operisao tumor, imam bronhitis, astmu i ja moram nositi masku, kada je ovo ovako'', kaže stanovnik Gacka, Vlatko Manigoda.

Pune su ambulante gatačkog Doma zdravlja. Ima gripa ali i sumpor ostavlja posljedice ATV-u kaže doktor.

''Pacijenti su se javljali zbog raznih simptoma kao što su crvenilo očiju, svrab očiju, kašalj. Javljali su nam se hronični bolesnici koji imaju respiratorna oboljenja, astmu i hroničnu bolest pluća'', kaže doktor iz Doma zdravlja Gacko, Srđan Kravić.

Полиција Србија пронађена Дуња

Srbija

Stravična nesreća: Na intervenciji poginuo vodoinstalater

Uzrok zagađenja je blizu grada, u rudniku. Gori deponija uglja lošeg kvaliteta.

Ovo je deponija koja danima guši Gačane. Do samozapaljenja je došlo još ljetos ali sve je kulminiralo u zadnjih 15 dana.

Radnici RiTE Gacko dane provode u ovom haosu. Za ATV pričaju da nije nimalo lako.

''Evo vidite, uvjerite se gdje smo i šta smo. Tolika je ovdje ova zagađenost, toliki je smog, a povrh svega toga i magla, nismo mogli ništa da radimo od magle. Uglavnom ide dobro'', rekao je Zdravko Grgur, nadzornik C brigade u RiTe Gacko.

Загађен ваздух у Бањалуци

Banja Luka

Banjaluka se guši u smogu - rješenja još nema

Dobro ide, kažu i šefovi. Više od 70% deponije koja je bila cijela u plamenu je sanirano objašnjavaju čelnici i obećavaju da će požar ugasiti do Nove godine. Prije sanacije su morati napraviti puteve do deponije.

''Trećina transportne mehanizacije je angažovana na sanaciji ove deponije, sve raspoložive kapacitete koje smo imali smo angažovali na sanaciji ovoga dijela. Sigurno da su diskrentni heroji ovi ljudi koji su ovdje radili, već preko 50.000 metara kubnih materijala je presuto reko ove deponije'', kazao je Petar Marković, pomoćnik direktora RiTE Gacko.

Гацко, загађење сумпор

Gradovi i opštine

Jezivi prizori u Gacku: Građani udišu sumpor

''Za ove radove dovozimo laporac iz Centralnog polja, čist laporac bez primjesa uglja jer bilo koji drugi laporac iz Povlatne zone odakle ide ugalj za elektranu ti laporci ne mogu ovdje jer bi se dodatno zapalili'', istakao je Aleksandar Ateljević, glavni tehnički rukovodilac RJ Rudnik u RiTE Gacko.

Ova deponija je tu deceniju, na njoj je ugalj koji ne može da gori u elektrani očito je da može na zemlji. Zbog svega je gatački Štab za vanredne situacije u stalnom zasijedanju. Donijeli su zaaključke i predložili neke mjere, između ostalog nošenje maski i što kraći boravak vani. Za četvrtak se planira i vanredna sjednica gatačkog parlamenta, baš na ovu temu.

Podijeli:

Tagovi:

RiTE Gacko

zagađenje vazduha

Komentari (2)
Large banner

Pročitajte više

Грађани позвани да носе маске и смање боравак на отвореном

Gradovi i opštine

Građani pozvani da nose maske i smanje boravak na otvorenom

2 d

0
Језиви призори у Гацку: Грађани удишу сумпор

Gradovi i opštine

Jezivi prizori u Gacku: Građani udišu sumpor

3 d

1
Скоко: Проблем самозапаљења угља биће ријешен до нове године

Republika Srpska

Skoko: Problem samozapaljenja uglja biće riješen do nove godine

6 d

1
Неслагања већине у Гацку, Вујовић из ДНС-а без подршке

Gradovi i opštine

Neslaganja većine u Gacku, Vujović iz DNS-a bez podrške

2 sedm

0

Više iz rubrike

Необична појава у Приједору: Трешња процвјетала у децембру

Gradovi i opštine

Neobična pojava u Prijedoru: Trešnja procvjetala u decembru

9 h

0
Пуштен у рад банкомат БПШ Банке у Босанском Грахову

Gradovi i opštine

Pušten u rad bankomat BPŠ Banke u Bosanskom Grahovu

10 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Gradovi i opštine

Grad dijeli subvencije mladim porodicama za prvu nekretninu

10 h

0
"Крофне из блока" испред Цркве Свете Тројице у Приједору

Gradovi i opštine

"Krofne iz bloka" ispred Crkve Svete Trojice u Prijedoru

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

02

Dodik: Tužilaštva i sudovi u Srpskoj rade protiv Republike, nedjelovanjem jačaju Sud BiH

20

47

Kuščenko i Radivojević za ATV iz Sankt Peterburga: ''Srca su nam ispunjena''

20

47

Hoće li biti obilježavanja Dana Republike Srpske?

20

45

Dodik o najavljenim kandidaturama opozicije: Pijetao koji rano kukuriče prvi završi u loncu

20

43

Pale crkve, zlostavljaju ljude i pretvaraju ih u robove: U ovim zemljama i dalje traje progon hrišćana

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner