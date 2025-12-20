Jezivi prizori u Gacku: Građani udišu sumpor

Kada se spustite u grad prizor je jeziv. Bukvalno ne vidite prst pred okom, disanje je otežano jer sumpor dominira vazduhom u Gacku.

Razlog svega je samozapaljenje deponije u rudniku. Gačani zabrinuti, uplašeni i ljuti.

"Grozno, ovo je tuga, sramota, katastrofa. Naravno da se plašim za zdravlje i djece i odraslih i svih. Ovo je stvarno tuga", "U ovome sloju koji je ostao pod zemljom i koji se zapalio ima sumpora a čestice sumpora su opasne po zdravlje", " Vrlo teško. Šta se dešava? Pa da li je ovo prirodna pojava ili rudnik ne znam","Šta rade ne znam nije mi jasno ali valjda će proći","Trebali bi nešto raditi po ovom pitanju jer je ovo nepodnošljivo", rekli su zabrinuti građani.

Zbog svega se danas sastao i gatački Štab za vanredne situacije. Nakon tri sata izašli su sa jasnim i brojnim zaključcima. Načelnik je rekao da je ovaj Štab od danas u stalnom zasićenju. Vukota Govedarica upozorava da je stanje ozbiljno.

"Štab za vanredne situacije ocjenjuje da je usljed zapaljenja deponije uglja ugroženo zdravlje i bezbjednost stanovnika. Ne samo zdravlje, ugrožena je bezbednost juče smo imali dva saobraćajna udesa zbog slabe vidljivosti. Povodom nastale situacije Štab će zasijedati do daljnjeg", rekao je načelnik Opštine Gacko Vukota Govedarica.

Vjerovatno će zasijedati i lokalni parlament. Gačani će se obratiti svim nadležnim institucijama, stoji u zaključcima. U preduzeću RiTE Gacko za ATV kažu da ulažu napore da ugase požar.

"Intenzivno radimo na sanaciji, kako bi završili aktivnosti u što je moguće kraćem roku. Urađeno je do sada više od polovine planiranog posla. Ograničenje nam predstavljaju vremenski uslovi, odnosno gusta magla. I pored činjenice da je deponija formirana prije nego je ovaj menadžment preuzeo rukovođenje RiTE Gacko, uprava preduzeća duguje izvinjenje građanima Gacka", istakao je direktor RiTE Gacko Maksim Skoko.

Građanima bi se trebala izviniti i doktorica Nevena Miljković Mandić koja se danas nije pojavila na sjednici niti rekla kakve su posljedice ove ekološke katastrofe. Niko tačno ne zna koliki je nivo zagađenja.

"Štab zahtjeva od RiTE Gacko da obezbjedi cjelovita mjerenja svih štetnih gasova jer se ugljen monoksid, ugljen dioksid i PM2,5 ne mjere na postojećoj fiksnoj stanici", dodao je Govedarica.

Ako se sve ovo nastavi Štab će proglasiti vanrednu situaciju čulo se danas u Gacku. Danima se čuje i da je sve ovo posljedica neodgovornog upravljanje i loših odluka gatačkog giganta.