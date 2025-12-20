Logo
Gužve ne više graničnih prelaza

20.12.2025

10:22

Гужве не више граничних прелаза
Foto: AMS RS

Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Od 2. decembra ove godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.

Нездрав ваздух, Бањалука

Banja Luka

Banjaluka jutros najzagađenija: Izbjegavajte boravak napolju

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

