Gužve ne više graničnih prelaza

20.12.2025
10:22
Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Brod i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.
Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.
Od 2. decembra ove godine granični prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila.
Banjaluka jutros najzagađenija: Izbjegavajte boravak napolju
Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
