“Na ivici terena”: Al Nasr pamti dolazak Crvene zvezde

Autori našeg serijala “Na ivici terena” Andrej Knežević i Ivan Dragičević, zajedno sa snimateljima Ivanom Kolakom i Draganom Kelečevićem, ovih dana borave u Dubaiju.

Posjetili su i Fudbalski klub Al Nasr u kojem su naišli na zanimljiv detalj.

Andrej Knežević i Ivan Dragičević

U dijelu stadiona Al Maktum koji je posvećen istorijskim trenucima za Al Nasr nalazi se i zid sa grbovima, kako je navedeno, velikih svjetskih klubova koji su posjetili Al Nasr, a među njima je i FK Crvena zvezda.

Dubaji

Kako se da vidjeti, beogradski klub odigrao je utakmicu sa Al Nasrom još davne 1976. godine, a to im u Dubajiu nisu zaboravili.

