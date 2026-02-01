Logo
“Na ivici terena”: Al Nasr pamti dolazak Crvene zvezde

Izvor:

ATV

01.02.2026

10:01

Foto: ATV
Foto: ATV

Autori našeg serijala “Na ivici terena” Andrej Knežević i Ivan Dragičević, zajedno sa snimateljima Ivanom Kolakom i Draganom Kelečevićem, ovih dana borave u Dubaiju.

Posjetili su i Fudbalski klub Al Nasr u kojem su naišli na zanimljiv detalj.

Andrej Knežević i Ivan Dragičević
Andrej Knežević i Ivan Dragičević

U dijelu stadiona Al Maktum koji je posvećen istorijskim trenucima za Al Nasr nalazi se i zid sa grbovima, kako je navedeno, velikih svjetskih klubova koji su posjetili Al Nasr, a među njima je i FK Crvena zvezda.

Dubaji
Dubaji

Kako se da vidjeti, beogradski klub odigrao je utakmicu sa Al Nasrom još davne 1976. godine, a to im u Dubajiu nisu zaboravili.

Serijal “Na ivici terena” ne propustite u programu ATV-a.

Crvena zvezda

Dubaji

