Preminula legendarna slovenačka skijašica

01.02.2026

09:17

Nekadašnja slovenačka skijaška zvijezda Nataša Bokal preminula je u 59. godini. Bokal je bila jedna od najvećih figura slovenačkog sporta, a u istoriji će ostati upisana kao svjetska vicešampionka u slalomu.

Bokal je bila dio slavne generacije slovenačkih skijašica poznate pod nadimkom "vražje Slovenke". Najveći uspjeh karijere ostvarila je na Svjetskom prvenstvu u Zahlbahu 1991. godine, kada je osvojila srebrnu medalju u slalomu, završivši iza legendarne Vreni Šnajder.

Region

Jedan klik ga koštao 9.100 evra: Ne nasjedajte na novu internet prevaru

U Svjetskom kupu takmičila se punih 20 godina, od 1983. do 2003., što je jedan od najdužih staževa u istoriji. U tom je periodu ostvarila jednu pobjedu u slalomu te se ukupno tri puta penjala na pobjedničko postolje. Uz slalomsku pobjedu, bila je druga u veleslalomu u Kranjskoj Gori 1991. te druga u slalomu 1999. godine. Uprkos zahtjevnoj sportskoj karijeri, Bokal je uspjela i diplomirati na fakultetu.

Teška borba s povredama i bolešću

Njen sportski put bio je izuzetno težak i obilježen brojnim povredama, zbog kojih je tokom karijere morala na čak 14 operacija. Posljednjih godina života vodila je i tešku bitku s karcinomom.

Zanimljivosti

Prvi dan februara posebno je srećan za ova 4 znaka

Prije sedam godina prvi put je pobijedila zloćudnu bolest reproduktivnih organa, no ona se prije dvije godine vratila u još težem obliku, prenosi Indeks.hr.

