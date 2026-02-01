Preminula legendarna slovenačka skijašica

Nekadašnja slovenačka skijaška zvijezda Nataša Bokal preminula je u 59. godini. Bokal je bila jedna od najvećih figura slovenačkog sporta, a u istoriji će ostati upisana kao svjetska vicešampionka u slalomu.

Bokal je bila dio slavne generacije slovenačkih skijašica poznate pod nadimkom "vražje Slovenke". Najveći uspjeh karijere ostvarila je na Svjetskom prvenstvu u Zahlbahu 1991. godine, kada je osvojila srebrnu medalju u slalomu, završivši iza legendarne Vreni Šnajder.

U Svjetskom kupu takmičila se punih 20 godina, od 1983. do 2003., što je jedan od najdužih staževa u istoriji. U tom je periodu ostvarila jednu pobjedu u slalomu te se ukupno tri puta penjala na pobjedničko postolje. Uz slalomsku pobjedu, bila je druga u veleslalomu u Kranjskoj Gori 1991. te druga u slalomu 1999. godine. Uprkos zahtjevnoj sportskoj karijeri, Bokal je uspjela i diplomirati na fakultetu.

Teška borba s povredama i bolešću

Njen sportski put bio je izuzetno težak i obilježen brojnim povredama, zbog kojih je tokom karijere morala na čak 14 operacija. Posljednjih godina života vodila je i tešku bitku s karcinomom.

Prije sedam godina prvi put je pobijedila zloćudnu bolest reproduktivnih organa, no ona se prije dvije godine vratila u još težem obliku, prenosi Indeks.hr.