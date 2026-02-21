Logo
Large banner

Napadnuti vaterpolisti banjalučkog Borca

Izvor:

ATV

21.02.2026

14:49

Komentari:

0
Нападнути ватерполисти бањалучког Борца
Foto: Ustupljena fotografija

Vaterpolisti banjalučkog Borca napadnuti su od strane više nepoznatih lica u blizini graničnog prelaza Rača.

Kako ATV saznaje, kombi sa vaterpolistima Borca sačekala je veća grupa maskiranih lica, za koje se sumnja da su navijači Crvene zvezde, koja je prilikom napada koristila motke i kamenice.

Напад ВК Борац
Napad VK Borac

Na vozilu je pričinjena materijalna šteta, a u toku je policijski uviđaj.

Напад ВК Борац
Napad VK Borac

Vaterpolisti Borca putovali su u Beograd na utakmicu sa ekipom Voždovca.

Podijeli:

Tagovi :

vaterpolo

VK Borac

Borac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von: Bilo je potrebno dosta pločica i šrafova da bi se sve ponovo sastavilo

12 min

0
Тврде да су пронашли више од 30.000 тона злата: Једно од највећих налазишта на свијету?

Ekonomija

Tvrde da su pronašli više od 30.000 tona zlata: Jedno od najvećih nalazišta na svijetu?

22 min

0
Бањалука

Društvo

Veliki preokret: Meteorolozi najavili drastičnu promjenu vremena

51 min

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Region

Vesni Bratić u ponedjeljak skidaju nanogicu

57 min

0

Više iz rubrike

Линдзи Вон

Ostali sportovi

Lindzi Von: Bilo je potrebno dosta pločica i šrafova da bi se sve ponovo sastavilo

12 min

0
Хорор на ЗОИ, једна од најгорих повреда икада: Клизачица умало остала без ока, лежала у локви крви

Ostali sportovi

Horor na ZOI, jedna od najgorih povreda ikada: Klizačica umalo ostala bez oka, ležala u lokvi krvi

5 h

0
жандармерија избацује навијаче партизана

Ostali sportovi

Prazni se tribina sa navijačima Partizana, igrači se povukli u svlačionicu

16 h

0
Познато кад се Ентони Џошуа враћа у ринг

Ostali sportovi

Poznato kad se Entoni Džošua vraća u ring

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

49

Napadnuti vaterpolisti banjalučkog Borca

14

42

Lindzi Von: Bilo je potrebno dosta pločica i šrafova da bi se sve ponovo sastavilo

14

33

Košarac: Egzodus sarajevskih Srba - najpotresnija priča o etničkom čišćenju

14

32

Tvrde da su pronašli više od 30.000 tona zlata: Jedno od najvećih nalazišta na svijetu?

14

29

Ozbiljno se "kuva": Desetine američkih borbenih aviona prebačene u Jordan

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner