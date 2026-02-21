Napadnuti vaterpolisti banjalučkog Borca

Vaterpolisti banjalučkog Borca napadnuti su od strane više nepoznatih lica u blizini graničnog prelaza Rača.

Kako ATV saznaje, kombi sa vaterpolistima Borca sačekala je veća grupa maskiranih lica, za koje se sumnja da su navijači Crvene zvezde, koja je prilikom napada koristila motke i kamenice.

Napad VK Borac

Na vozilu je pričinjena materijalna šteta, a u toku je policijski uviđaj.

Vaterpolisti Borca putovali su u Beograd na utakmicu sa ekipom Voždovca.