Brunel je trebalo da svjedoči protiv Epstina, ali je povukao iskaz: Pronađen je mrtav u svojoj ćeliji

Žan-Lik Brunel je bio spreman da okrene leđa čovjeku koji mu je godinama bio zaštitnik i partner. Francuski maneken izviđač je navodno bio spreman da 2016. godine kaže američkim tužiocima šta zna o seksualnom zlostavljanju i trgovini ljudima povezanim sa Džefrijem Epštajnom, prema novootkrivenim dokumentima Ministarstva pravde SAD, izvještava Volstrit žurnal .

Prema dokumentima, Brunel je tajno pregovarao sa advokatima Epštajnovih žrtava. Njegov advokat je tvrdio da je Brunel regrutovao djevojke za Epštajna i da je imao kompromitujuće fotografije. Takođe se govorilo o Brunelovom dolasku u kancelariju federalnog tužioca u Njujorku u zamjenu za imunitet.

U bilješkama saveznog tužioca iz februara 2016. godine navodi se da je Brunel „želio da sarađuje“ i da se „plašio krivičnog gonjenja“. Ali nakon toga, navodno je nestao iz komunikacije.

Epštajn je saznao i reagovao

Dokumenti pokazuju da je Epštajn saznao za pregovore. U imejlu od 3. maja 2016. godine, napisao je advokatkinji Keti Rumler da Brunel planira da se sljedeće nedjelje obrati tužiocima. Dodao je da je Brunelov prijatelj navodno tražio 3 miliona dolara da bi Brunel odustao.

Epštajn je nazvao Brunelovog advokata i prijatelja „prevarantima“ i pokušao da dovede u pitanje njihov kredibilitet. Rumler mu je rekla da je pozove, a ona je sljedećeg dana napisala da razgovara sa Gregorijem Poom, Epštajnovim advokatom u Vašingtonu.

Nije jasno zašto je Brunel na kraju odustao. Ono što je jasno, prema dokumentima, jeste da nije sarađivao sa tužiocima, a Epštajn je ostao na slobodi još tri godine, sve do hapšenja 2019. godine.

"To nas je vratilo unazad"

Nakon što je Brunel povukao saradnju, nije uhapšen, a tužioci ga nisu dalje gonili. Dejvid Bojs, jedan od advokata koji zastupaju žrtve u građanskim parnicama, rekao je da ih je Brunelovo povlačenje „vratilo nekoliko godina unazad“ i da su potom, prema njihovim tužbama, trgovali više od 50 djevojčica.

Dokumenti takođe pokazuju da su tužioci Njujorka bili upoznati sa navodnom Epštajnovom mrežom 2016. godine i navodima da su Brunel, Gislen Maksvel i drugi regrutovali desetine maloletnih devojčica. Međutim, Ministarstvo pravde nije preduzelo nikakve ozbiljne mere sve dok istraga Majami Heralda nije ponovo otvorila slučaj krajem 2018. godine.

Brunelova uloga i kraj

Brunel je, prema dokumentima, koristio svoju poziciju u kompaniji MC2 Model Management da bi privukao mlade žene, obezbjedio im vize i stvorio privid legitimnog zaposlenja. Često je putovao Epštajnovim avionom i posećivao njegovo ostrvo, a njih dvojica su razmenili stotine imejlova.

Brunel je uhapšen u Francuskoj 2020. godine pod optužbom za silovanje i dovođenje djevojaka Epštajnu. Pronađen je mrtav u zatvoru 2022. godine. Maksvel je osuđen 2021. godine i služi kaznu od 20 godina zatvora. Francuski tužioci u Parizu su najavili da će ponovo ispitati Brunelov slučaj i formirati poseban tim za ispitivanje dokaza koji bi mogli da inkriminišu francuske državljane u slučaju Epštajn.

(Volstrit žurnal)