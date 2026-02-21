Logo
Brunel je trebalo da svjedoči protiv Epstina, ali je povukao iskaz: Pronađen je mrtav u svojoj ćeliji

21.02.2026

16:15

Komentari:

0
Žan-Lik Brunel je bio spreman da okrene leđa čovjeku koji mu je godinama bio zaštitnik i partner. Francuski maneken izviđač je navodno bio spreman da 2016. godine kaže američkim tužiocima šta zna o seksualnom zlostavljanju i trgovini ljudima povezanim sa Džefrijem Epštajnom, prema novootkrivenim dokumentima Ministarstva pravde SAD, izvještava Volstrit žurnal .

Prema dokumentima, Brunel je tajno pregovarao sa advokatima Epštajnovih žrtava. Njegov advokat je tvrdio da je Brunel regrutovao djevojke za Epštajna i da je imao kompromitujuće fotografije. Takođe se govorilo o Brunelovom dolasku u kancelariju federalnog tužioca u Njujorku u zamjenu za imunitet.

U bilješkama saveznog tužioca iz februara 2016. godine navodi se da je Brunel „želio da sarađuje“ i da se „plašio krivičnog gonjenja“. Ali nakon toga, navodno je nestao iz komunikacije.

Epštajn je saznao i reagovao

Dokumenti pokazuju da je Epštajn saznao za pregovore. U imejlu od 3. maja 2016. godine, napisao je advokatkinji Keti Rumler da Brunel planira da se sljedeće nedjelje obrati tužiocima. Dodao je da je Brunelov prijatelj navodno tražio 3 miliona dolara da bi Brunel odustao.

Epštajn je nazvao Brunelovog advokata i prijatelja „prevarantima“ i pokušao da dovede u pitanje njihov kredibilitet. Rumler mu je rekla da je pozove, a ona je sljedećeg dana napisala da razgovara sa Gregorijem Poom, Epštajnovim advokatom u Vašingtonu.

Nije jasno zašto je Brunel na kraju odustao. Ono što je jasno, prema dokumentima, jeste da nije sarađivao sa tužiocima, a Epštajn je ostao na slobodi još tri godine, sve do hapšenja 2019. godine.

"To nas je vratilo unazad"

Nakon što je Brunel povukao saradnju, nije uhapšen, a tužioci ga nisu dalje gonili. Dejvid Bojs, jedan od advokata koji zastupaju žrtve u građanskim parnicama, rekao je da ih je Brunelovo povlačenje „vratilo nekoliko godina unazad“ i da su potom, prema njihovim tužbama, trgovali više od 50 djevojčica.

Џефри Епстајн

Svijet

Ukrajinka tražila djevojke za Epstina, on je bogato nagrađivao

Dokumenti takođe pokazuju da su tužioci Njujorka bili upoznati sa navodnom Epštajnovom mrežom 2016. godine i navodima da su Brunel, Gislen Maksvel i drugi regrutovali desetine maloletnih devojčica. Međutim, Ministarstvo pravde nije preduzelo nikakve ozbiljne mere sve dok istraga Majami Heralda nije ponovo otvorila slučaj krajem 2018. godine.

Brunelova uloga i kraj

Brunel je, prema dokumentima, koristio svoju poziciju u kompaniji MC2 Model Management da bi privukao mlade žene, obezbjedio im vize i stvorio privid legitimnog zaposlenja. Često je putovao Epštajnovim avionom i posećivao njegovo ostrvo, a njih dvojica su razmenili stotine imejlova.

Brunel je uhapšen u Francuskoj 2020. godine pod optužbom za silovanje i dovođenje djevojaka Epštajnu. Pronađen je mrtav u zatvoru 2022. godine. Maksvel je osuđen 2021. godine i služi kaznu od 20 godina zatvora. Francuski tužioci u Parizu su najavili da će ponovo ispitati Brunelov slučaj i formirati poseban tim za ispitivanje dokaza koji bi mogli da inkriminišu francuske državljane u slučaju Epštajn.

(Volstrit žurnal)

Džefri Epstajn

Džefri Epstin

Epstajnovi fajlovi

