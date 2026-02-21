Endru imao milionski dogovor sa Epstinom

Džefri Epštajn je planirao da obezbedi milion funti u gotovini za Endrua Mauntbatena-Vindzora kao dio unosnog poslovnog dogovora sa američkim investicionim gigantom.

Kompanija bivšeg princa trebalo je da dobije avans od milion funti od predloženog partnerstva sa Kantorom Ficdžeraldom i njegovim saradnikom Dejvidom Sternom, a dogovor je posredovao Epštajn, izvještava „Telegraf“ .

40% profita u igri

Prema imejlovima koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, Epštajn je takođe želio da Mauntbaten-Vindzor dobije 40% udjela u budućoj dobiti. Cilj plana bio je da se iskoriste kraljevske veze kako bi se klijenti doveli američkom menadžeru imovine. Plan je predložen u jesen 2013. godine, skoro tri godine nakon što je Mauntbaten-Vindzor tvrdio da je prekinuo svaki kontakt sa osuđenim milijarderom.

Tokom pregovora, osramoćenom članu kraljevske porodice navodno se obraćalo sa „gospodin T“. Da je dogovor sklopljen pod Epštajnovim uslovima, 40 odsto prihoda bi otišlo Mauntbaten-Vindzoru, isti iznos Kantoru Ficdžeraldu, a 20 odsto Dejvidu Sternu.

Iako su pregovori na kraju propali, neuspjeli plan pokreće nova pitanja o poslovnim odnosima Endrua Mauntbatena-Vindzora dok je još bio zaposleni član kraljevske porodice. Otkrića dolaze nakon što je Mauntbaten-Vindzor juče uhapšen zbog sumnje na zloupotrebu javnog položaja.

Hapšenje je uslijedilo nakon izvještaja lista „Telegraf“ da je bivši vojvoda navodno Epštajnu i drugima predao povjerljive informacije, dobijene u svojoj ulozi trgovinskog izaslanika.

Uloga bliskog saradnika

Dejvid Stern, bliski saradnik tadašnjeg vojvode od Jorka, takođe se suočava sa istragom zbog svoje veze sa Epštajnom. Imejlovi iz Epštajnovih dosijea pokazuju da je Stern planirao potencijalni dogovor sa Kantorom Ficdžeraldom o pedofilu i da je i sam mogao lično da profitira.

Svijet Još jedna nagodba u slučaju Epstin: Nepriznavanje krivice vrijedno 35 miliona dolara

U privatnim komunikacijama, obojica su izrazili bes prema pravnim savjetnicima kompanije Mauntbaten-Vindzor. Među objavljenim dokumentima je i povjerljivi nacrt sporazuma, u kojem se navodi da je cilj poduhvata bio stvaranje poslovanja za upravljanje imovinom koje bi zarađivalo investicione provizije.

Prema planu, Mauntbaten-Vindzor bi zarađivao novac kroz provizije za preporuke, ili naknade za preporuke, za klijente kompanija. U sporazumu je navedeno da će Kantor Ficdžerald „isplatiti avans od 1.000.000 funti“ kompaniji Uramur, koju je Mauntbaten-Vindzor posedovao preko fonda, za desetogodišnji ugovor. Provizije zarađene iz posla bi se koristile za otplatu kredita.

Pregovori iza kulisa

U ugovoru o preporuci se navodi da Mauntbaten-Vindzor ima „odnose sa određenim organizacijama i pojedincima, uključujući firme za upravljanje imovinom, suvjerene fondove bogatstva, institucionalne investitore i pojedince sa visokom neto vrijednošću ili porodične kancelarije koji bi mogli imati koristi od usluga koje pružaju Kantorove filijale“ i da je „spreman da organizuje upoznavanja“.

Ipak, imejlovi otkrivaju da su Stern i Epštajn oštro kritikovali početne uslove koje je navodno poslao Hauard Lutnik, predsjednik i glavni izvršni direktor kompanije Kantor Ficdžerald. Stern je napisao: „Mislim da je to ludo.“

„Oni su još uvijek u tome. Da li treba da ga zaustavimo?“ Epštajn se složio da je dogovor „lud“ i požalio se da nije bilo „unaprijed dogovorenih podjela“. Stern je zatim pitao da li treba da „zaustave cijelu stvar“ i dodao da je advokat Mauntbaten-Vindzora „van svojih mogućnosti“.

Epštajn je predložio kontraponudu „podjele pola-pola, pri čemu bi prvi milion išao za pokrivanje kredita“. Stern je odgovorio: „Umjesto 50/50, možemo li da uradimo 40/40/20? 20 za mene... Ovo je originalna ideja ličnog asistenta“. Epštajn je kratko odgovorio sa „da“, a Stern je odgovorio: „Da, hvala“.

Stern je potom poslao Epštajnu nacrt imejla koji je Mauntbaten-Vindzor trebalo da pošalje Lutniku, predlažući podjelu 40 odsto za kraljevsku porodicu, 40 odsto za Kantora Ficdžeralda i 20 odsto za sebe, uz podršku „milion za pokrivanje kredita“.

Epštajnove zabrinutosti

Raniji imejlovi pokazuju da je Epštajn bio nervozan zbog potencijalnih javnih reakcija zbog umješanosti kompanije Mauntbaten-Vindzor. U avgustu 2013. godine, izrazio je zabrinutost Sternu da je Lutnik, njegov komšija iz Njujorka i šef kompanije Kantor Ficdžerald, podložan zahtjevima za otkrivanje finansija, što bi moglo da znači da bi „PA završila u vijestima“.

Takođe ga je upozorio da bi zbog Kantor Ficdžeraldovog kockarskog posla u Las Vegasu, Lutnik mogao biti primoran da otkrije dogovor regulatorima, što bi ga „dovelo u veliku nevolju“.

Zanimljivo je da se u nacrtu sporazuma Mauntbaten-Vindzor naziva „gospodinom T“ i navodi da bi morao da se odrekne suverenog imuniteta za svako kršenje sporazuma, što bi omogućilo da se protiv njega pokrene pravna mjera u slučaju spora.

Svijet Epstin umro s pola milijarde na računu, saučesnici koriste njegov novac da se izvuku

U dokumentu se dodaje: „Gospodin T bi sve poslovne prilike uputio... Kompaniji i ne bi se direktno ili indirektno bavio bilo kakvom aktivnošću u koju Kompanija ne bi mogla da se uključi. Gospodin T bi prenio sva prava na nadoknadu, vlasništvo ili kontrolu u vezi sa bilo kojom spoljnom poslovnom aktivnošću na Kompaniju.“

Odnosi sa sekretarom za trgovinu SAD

Hauard Latnik, koji je sada američki ministar trgovine u administraciji Donalda Trampa, suočio se sa pritiskom zbog svojih veza sa Epštajnom nakon objavljivanja najnovijih dokumenata. Milijarder je ranije rekao da je bio toliko zgrožen Epštajnom tokom posjete njegovom domu 2005. godine da se zarekao da više nikada neće biti u istoj prostoriji sa njim.

Međutim, imejlovi pokazuju da su se poslovni razgovori nastavljali i da je Lutnik čak putovao na Epštajnovo privatno ostrvo. Američki finansijer je odletio na Epštajnovo imanje Litl Sent Džejms sa suprugom i ćerkama 2012. godine, tri godine nakon što je Epštajn pušten iz zatvora zbog seksualnog zlostavljanja djece.

Latnik je prošlog mjeseca insistirao da nije bilo „ničeg neprimerenog“ u vezi sa posetom ostrvu i da je njegova porodica ostala samo sat vremena. Čini se da je Mauntbaten-Vindzor bio duboko uključen u poslovne odnose Dejvida Sterna čak i nakon što ga je zaposlio dok je bio trgovinski izaslanik.

Prihvaćena ponuda

U pismu upućenom „Vašem Kraljevskom Visočanstvu“ u junu 2010. godine, Stern je napomenuo kako bi „neumorni rad gospodina Mauntbatena-Vindzora kao specijalnog predstavnika Ujedinjenog Kraljevstva za međunarodnu trgovinu“ mogao pomoći u promociji njegovog poslovanja Azijske kapije u Pekingu.

Bivši princ je očigledno prihvatio ponudu, jer je Štern istog dana poslao imejl Epštajnu sa porukom: „Biće urađeno kao Azijska kapija. Pensilvanija se slaže sa vašom odlukom.“

Finansijski dokumenti takođe ukazuju na to da je Endru možda pomogao Sternu da obezbijedi poslovni ugovor od 20 miliona funti sa velikom kineskom kompanijom za nekretnine, nakon što je ugostio njene direktore u svojoj kancelariji u Bakingemskoj palati.