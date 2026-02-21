Logo
Donald Tramp prvi put nakon devet godina putuje u Kinu

Agencije

21.02.2026

11:40

Доналд Трамп први пут након девет година путује у Кину
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Američki predsjednik Donald Tramp boraviće u Kini od 31. marta do 2. aprila na dugoočekivanom sastanku čelnika dvije najveće svjetske ekonomije.

Zvaničnik Bijele kuće potvrdio je put, neposredno prije nego što je najviši američki sud poništio tarife koje je Tramp koristio u globalnom trgovinskom ratu, uključujući i neke protiv Kine.

Očekivalo se da će se Trampovi razgovori s kineskim predsjednikom tokom duže posjete Pekingu vrtjeti oko produženja trgovinskog primirja koje je obje zemlje spriječilo daljnje povećanje carina.

Ali, poništenje presude stvorilo je nova pitanja u napetim odnosima SAD-a i Kine, koji su se nedavno stabilizovali, nakon što je Tramp smanjio tarife na kinesku robu, u zamjenu za mjere Pekinga, uključujući suzbijanje ilegalne trgovine fentanilom i pauziranje izvoznih ograničenja na ključne minerale.

Carine od 20 posto na kineski izvoz usmjeren u SAD nametnute su prema Zakonu o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima (IEEPA), za koji je sud presudio da ga je Tramp prekoračio. Te su tarife bile vezane uz nacionalne vanredne situacije povezane s distribucijom fentanila i trgovinskim neravnotežama.

Ostale carine na kinesku robu, uključujući one uvedene prema zakonskim trgovinskim ovlašćenjima, poznatima kao Odjeljak 301 i Odjeljak 232, ostaju na snazi.

Nije bilo odmah jasno koliko će carina Tramp vratiti, ali je na konferenciji za novinare rekao da će uvesti novu globalnu carinu od 10 posto, na 150 dana.

Trampova posljednja posjeta Kini bila je 2017. godine, a za predstojeću je stranim čelnicima u posjeti Vašingtonu u četvrtak rekao:

"To će biti ludo. Moramo prirediti najveći prikaz koji ste ikada imali u istoriji Kine."

Donald Tramp

Kina

