Tramp: Ne planiramo da vraćamo novac kompanijama zbog carina

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je sinoć da Sjedinjene Američke Države ne planiraju da vraćaju novac kompanijama zbog carina koje su prošle godine uvedene nizu stranih zemalja, a koje je američki Vrhovni sud presudom u petak poništio.

Tramp je, na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, odgovarajući na pitanje da li će biti povraćaja novca kompanijama zbog presude Vrhovnog suda, rekao da njegov tim ne planira da vrati novac.

"Pretpostavljam da će se to morati da sude naredne dvije godine. Dakle, oni napišu ovu užasnu, pogrešnu odluku, potpuno pogrešnu. Gotovo je kao da je nisu napisali pametni ljudi. Na kraju ćemo biti na sudu narednih pet godina", rekao je Tramp.

Povraćaji novca se očekuju jer će američki uvoznici, koji su plaćali carine tokom prošle godine dok je ova carinska politika bila na snazi, vjerovatno tražiti povraćaj novca od Američke agencije za carine i graničnu zaštitu.

SAD će možda biti obavezne da vrate milijarde dolara uvoznicima koji su platili carine IEEPA-e, iako su neki uvoznici možda već prebacili troškove na potrošače ili druge.

Sud je presudio sa šest glasova za i tri protiv da je Tramp prekoračio ovlašćenja kada je koristio zakon iz 1977. godine o saveznoj vanrednoj situaciji (IEEPA) za uvođenje recipročnih carina širom svijeta.

Tramp je upozorio da će zemlje, za koje se vjeruje da su loše postupale prema Sjedinjenim Američkim Državama kada je riječ o ekonomiji, "platiti cijenu za loše postupanje" prema SAD.

"A zemlje koje su bile dobre prema nama biće veoma dobro tretirane", dodao je Tramp.

On je ponovio da su strani interesi uticali na odluku Vrhovnog suda da ukine carine koje je uveo stranim zemljama tokom prošle godine.

"Mislim da strane interese predstavljaju ljudi za koje vjerujem da imaju preveliki uticaj. Oni imaju veliki uticaj na Vrhovni sud, da li je to kroz strah, poštovanje ili prijateljstva, ne znam. Ali poznajem neke od ljudi koji su bili uključeni sa druge strane i ne sviđaju mi se. Mislim da su pravi ljigavci", zaključio je Tramp.