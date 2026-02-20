Poskupljuje željeznički prevoz: Ukidaju se i povlastice

Željeznice FBiH obavijestile su javnost da će od 01. marta 2026. godine povećati cijene prevoza u putničkom saobraćaju za 20 odsto.

Istovremeno, ukinuće komercijalne povlastice u visini od 50%, za prevoz grupe od 30 i više putnika.

Kako je rečeno, cijene prevoza povećaće se zbog rasta troškova voza, koji uključuju cijenu struje, goriva, maziva, održavanja i cijenu rada.

Region Serijski ubica hara regionom? Ispituje se veza sa drugim zločinima

"Zadnji put Željeznice FBiH su izvršile minimalnu korekciju cijena 2022. godine i to samo za relacije do 30 kilometara. Prije toga, u periodu od 2012. do 2020. godine, samo jednom su povećale cijenu usluga u putničkom saobraćaju za 20%", naveli su iz preduzeća i dodali:

"Takođe, Odbor grupacije javnog prevoza putnika pri Privrednoj komori FBiH tražio je usklađivanje cijena željeznica sa cijenama drumskog saobraćaja. Prema uporednim analizama, cijene prevoza u željezničkom saobraćaju za adekvatnu tarifnu kategoriju i rang voza, u prosjeku su niže za 41 do 51% od cijene drumskog saobraćaja".

Povećanje kvaliteta usluge

Uz povećanje cijena, Željeznice FBiH planiraju da podignu kvalitet usluge u putničkom saobraćaju i olakšaju putnicima kupovinu karte, te je pokrenut postupak javne nabavke za Implementaciju sistema za elektronsku naplatu karata. Uvođenje digitalnog sistema prodaje i naplate karata značajno će olakšati proces kupovine karata putnicima, uz istovremenu optimizaciju poslovanja JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo.

Savjeti Zašto nije preporučljivo kupovati već isječen hljeb?

Sa aspekta putnika, digitalizacija treba donijeti značajno poboljšanje kvaliteta usluge, kroz mogućnost onlajn kupovine karata, putem mobilnog telefona ili na druge načine, brži ulazak u voz putem QR koda, mogućnost rezervacije sjedišta, jednostavnije povrate i izmjene karata, kao i stvaranje profesionalnijeg i modernijeg imidža ŽFBiH.

"Elektronski sistem prodaje karata predstavlja važnu osnovu za integraciju željezničkog saobraćaja sa turizmom, posebno u okviru razvoja projekta turističkih vozova. Na ovaj način omogućiće se onlajn prodaja turističkih paketa (voz + izlet + dodatne usluge), povezivanje sa turističkim agencijama i platformama, te prodaja karata stranim turistima prije njihovog dolaska u Bosnu i Hercegovinu", kažu i nastavljaju:

"Digitalni sistem treba osigurati tačne i realne podatke o putničkom saobraćaju, uključujući precizan broj putnika po liniji, vozu, danu i relaciji, kao i realnu sliku popunjenosti vozova. Ovi podaci predstavljaju kvalitetnu osnovu za planiranje reda vožnje i kapaciteta, olakšava planiranje i opravdanje subvencija, jer omogućava precizno dokazivanje broja putnika na linijama od interesa Federacije Bosne i Hercegovine, jasno razdvajanje komercijalnih i subvencionisanih linija, te jaču argumentaciju za povećanje budžetskih izdvajanja".

Izgradnja novih stajališta

Iz Željeznica FBiH navode da uvođenje ovog digitalnog sistema predstavlja i pripremu za buduću modernizaciju, uključujući integraciju sa drugim vidovima javnog prevoza, uvođenje jedinstvene transportne karte u FBiH, pametnih kartica i digitalnih novčanika.

Gradovi i opštine Donesena naredba: Bez istrage o vrtiću u Pelagićevu

"Jedan od strateški važnih projekata jeste i izgradnja novih željezničkih stajališta na području Kantona Sarajevo. U saradnji s nadležnim opštinama i institucijama Kantona Sarajevo planirana je izgradnja ukupno 18 modernih željezničkih stajališta, raspoređenih na ključnim dionicama željezničke mreže", poružuju iz Željeznica FBiH.

Izrazili su uvjerenje da će nova stajališta doprinijeti boljoj integraciji željeznice s ostalim vidovima javnog prevoza, smanjenju saobraćajnih gužvi, te podsticanju korištenja ekološki prihvatljivih oblika transporta.