BiH dobija još jedan auto-put: Ovo je trasa

Izvor:
ATV
20.02.2026
11:20
Komentari:0
Izgradnja nove saobraćajnice u FBiH ulazi u novu fazu, nakon što je u Gradskoj upravi Stoca održan radni sastanak o realizaciji projekta Jadransko-jonskog puta na dionici Počitelj – Stolac.
Gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković sastao se s predstavnicima JP Autoceste FBiH kako bi razgovarali o narednim koracima u realizaciji ovog velikog infrastrukturnog projekta, koji bi mogao značajno promijeniti saobraćajnu mapu Hercegovine.
Sastanak je organizovan u skladu s ranijom Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ove dionice, a nakon što su Autoceste FBiH objavile javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina na području Stoca i Čapljine.
Na sastanku su razmatrani modeli saradnje s lokalnom zajednicom, dinamika provođenja postupaka sporazumnog pribavljanja nekretnina, kao i naredni koraci s ciljem ubrzanja realizacije projekta.
Podsjetimo, JP Autoceste FBiH nedavno su objavile javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina, čime je praktično započeo proces otkupa zemljišta za izgradnju Jadransko-jonskog auto-puta u Bosni i Hercegovini.
Oglas se odnosi na dionicu Počitelj – Stolac, dugu oko 23,5 kilometara, za koju se najdalje otišlo u pripremnoj dokumentaciji.
Upravo zato će ovaj dio prvi ući u fazu izgradnje, dok su ostale dionice Jadransko-jonskog auto-puta još u ranijim fazama pripreme.
Ovo je ujedno i auto-put za čiju gradnju je interes iskazala američka kompanija Behtel, jedan od najvećih svjetskih infrastrukturnih izvođača, što dodatno potvrđuje strateški značaj projekta.
Jadransko-jonski auto-put će se odvajati od Koridora 5C kod Počitelja.
Dok Koridor 5C nastavlja prema Pločama, novi auto-put bi vodio:
Ukupna planirana dužina Jadransko-jonskog auto-puta kroz Bosnu i Hercegovinu iznosi oko 103 kilometra.
Trasa, prema idejnom rješenju, počinje na međuregionalnom čvoru Počitelj, gdje se povezuje s auto-putem na Koridoru 5C, a završava na granici s Crnom Gorom.
Jadransko-jonski koridor predstavlja jedan od najvažnijih saobraćajnih pravaca u ovom dijelu Evrope i treba povezati Trst, Rijeku, Split, Ploče, Trebinje/Dubrovnik, Crnu Goru, Albaniju i Grčku.
Time bi Bosna i Hercegovina dobila novi strateški pravac koji je direktno povezuje s jadranskim i jonskim područjem.
Dionica Počitelj – Stolac projektovana je s dva odvojena kolovoza, četiri saobraćajne trake, zaustavnom trakom i razdjelnim pojasom između kolovoza.
Učesnici sastanka u Stocu izrazili su spremnost za nastavak saradnje s ciljem efikasne realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Hercegovini.
Ukoliko se proces otkupa zemljišta bude odvijao bez zastoja, gradnja prve dionice mogla bi početi znatno brže nego što se ranije očekivalo, čime bi ovaj projekt konačno prešao iz planske u realizacijsku fazu.
Najnovije
Najčitanije
12
25
12
22
12
21
12
21
12
15
Trenutno na programu