BiH dobija još jedan auto-put: Ovo je trasa

Izgradnja nove saobraćajnice u FBiH ulazi u novu fazu, nakon što je u Gradskoj upravi Stoca održan radni sastanak o realizaciji projekta Jadransko-jonskog puta na dionici Počitelj – Stolac.

Gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković sastao se s predstavnicima JP Autoceste FBiH kako bi razgovarali o narednim koracima u realizaciji ovog velikog infrastrukturnog projekta, koji bi mogao značajno promijeniti saobraćajnu mapu Hercegovine.

Sastanak je organizovan u skladu s ranijom Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju ove dionice, a nakon što su Autoceste FBiH objavile javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina na području Stoca i Čapljine.

Počeo proces otkupa zemljišta

Na sastanku su razmatrani modeli saradnje s lokalnom zajednicom, dinamika provođenja postupaka sporazumnog pribavljanja nekretnina, kao i naredni koraci s ciljem ubrzanja realizacije projekta.

Poseban naglasak stavljen je na:

transparentnu komunikaciju s vlasnicima nekretnina

pravovremenu razmjenu informacija između JP Autoceste FBiH i lokalne zajednice

ubrzanje postupaka eksproprijacije

Podsjetimo, JP Autoceste FBiH nedavno su objavile javni oglas za sporazumno pribavljanje nekretnina, čime je praktično započeo proces otkupa zemljišta za izgradnju Jadransko-jonskog auto-puta u Bosni i Hercegovini.

Prva dionica duga 23 kilometra

Oglas se odnosi na dionicu Počitelj – Stolac, dugu oko 23,5 kilometara, za koju se najdalje otišlo u pripremnoj dokumentaciji.

Upravo zato će ovaj dio prvi ući u fazu izgradnje, dok su ostale dionice Jadransko-jonskog auto-puta još u ranijim fazama pripreme.

Ovo je ujedno i auto-put za čiju gradnju je interes iskazala američka kompanija Behtel, jedan od najvećih svjetskih infrastrukturnih izvođača, što dodatno potvrđuje strateški značaj projekta.

Gdje ide novi auto-put

Jadransko-jonski auto-put će se odvajati od Koridora 5C kod Počitelja.

Dok Koridor 5C nastavlja prema Pločama, novi auto-put bi vodio:

prema Stocu

zatim prema Trebinju

i dalje prema granici s Crnom Gorom

Ukupna planirana dužina Jadransko-jonskog auto-puta kroz Bosnu i Hercegovinu iznosi oko 103 kilometra.

Trasa, prema idejnom rješenju, počinje na međuregionalnom čvoru Počitelj, gdje se povezuje s auto-putem na Koridoru 5C, a završava na granici s Crnom Gorom.

Dio velikog evropskog koridora

Jadransko-jonski koridor predstavlja jedan od najvažnijih saobraćajnih pravaca u ovom dijelu Evrope i treba povezati Trst, Rijeku, Split, Ploče, Trebinje/Dubrovnik, Crnu Goru, Albaniju i Grčku.

Time bi Bosna i Hercegovina dobila novi strateški pravac koji je direktno povezuje s jadranskim i jonskim područjem.

Ključni infrastrukturni projekat za Hercegovinu

Dionica Počitelj – Stolac projektovana je s dva odvojena kolovoza, četiri saobraćajne trake, zaustavnom trakom i razdjelnim pojasom između kolovoza.

Učesnici sastanka u Stocu izrazili su spremnost za nastavak saradnje s ciljem efikasne realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Hercegovini.

Ukoliko se proces otkupa zemljišta bude odvijao bez zastoja, gradnja prve dionice mogla bi početi znatno brže nego što se ranije očekivalo, čime bi ovaj projekt konačno prešao iz planske u realizacijsku fazu.

