Evo zašto u širokom luku trebate zaobilaziti ''mamine sinove''

Iako na prvi pogled mogu djelovati nježno, pažljivo i vaspitano, život sa muškarcem kojem je majka vrhovni komandant često se pretvara u borbu u kojoj ste vi unaprijed osuđeni na poraz.

Evo zašto stručnjaci, ali i iskustva mnogih žena, sugerišu da je takve tipove bolje ostaviti u toplom majčinom zagrljaju:

1. Nikada nećete biti na prvom mjestu

U zdravoj vezi partneri su prioritet jedno drugom. Kod maminog sina, to mjesto je zauzeto. Bez obzira na to da li se radi o izboru namještaja za stan ili odluci gdje ćete na ljetovanje, njeno mišljenje će biti presudno. Ako se vaši stavovi ne poklapaju sa njenim, budite spremni da ostanete u manjini.

2. „Moja mama to bolje kuva/radi“

Ovo je rečenica koja ubija svaku volju za trudom. Poređenje sa njenim kulinarskim umijećem, načinom na koji pegla košulje ili vodi domaćinstvo postaće vaša svakodnevica. Umjesto partnerke, on nesvjesno traži „kopiju“ majke koja će nastaviti tamo gdje je ona stala, a taj standard je nemoguće dostići.

3. Nesposobnost donošenja samostalnih odluka

Imate li osjećaj da u vašoj vezi postoji i „treća osoba“ na telefonskoj liniji? Mamini sinovi se konsultuju sa majkom oko svake sitnice – od popravke auta do vaspitanja djece. Takav muškarac nije naučio da preuzme odgovornost, pa će u svakoj kriznoj situaciji bježati pod njene skute, ostavljajući vas da probleme rješavate sami.

4. Sukobi bez zaštite

Kada dođe do neizbježnog nesporazuma sa svekrvom, mamin sin nikada neće stati na vašu stranu, čak i kada ste očigledno u pravu. Za njega je sukob sa majkom nezamisliv, a vama će se spočitavati da ste „preosjetljivi“ ili da „ne poštujete starije“. Rezultat? Osjećaj izolovanosti i stalna napetost.

5. Finansijska i emocionalna zavisnost

Često su ovi muškarci i u zrelim godinama vezani za majčin novčanik ili njenu pomoć u kući. Ta vrsta komfora ih sprečava da odrastu. Život sa nekim ko mentalno nikada nije napustio dječiju sobu znači da ćete, umjesto ravnopravnog partnera, zapravo dobiti još jedno dijete o kojem treba da brinete.

Ljubav prema majci je vrlina, ali nesposobnost da se od nje odvoji i stvori sopstvena porodica je jasan „crveni alarm“. Prije nego što uđete u ozbiljnu priču, obratite pažnju na to ko drži konce u njegovom životu – jer u suprotnom, vaša sreća bi mogla zavisiti od raspoloženja žene koju niste birali za partnera.