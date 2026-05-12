Položeni vijenci i cvijeće u Spomen-sobi VRS

ATV
12.05.2026 12:01

Положени вијенци и цвијеће у Спомен-соби ВРС
Foto: ATV/Branko Jović

U Spomen-sobi Vojske Republike Srpske u kasarni "Kozara" u Banjaluci danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 12. maja - Dana VRS i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.

U ime institucija Republike Srpske vijenac su položili predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, izaslanik srpskog člana Predsjedništva BiH Maja Gačić, ministar unutrašnjih poslova Srpske Željko Budimir, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.

Vijenac su položile i delegacije Srbije, koju je predvodio načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, te Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka.

Cvijeće su položili predstavnici u institucijama Republike Srpske, srpski predstavnici u institucijama na zajedničkom nivou, organizacija i udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata i penzionisani oficiri i generali VRS.

U kasarni "Kozara" u Banjaluci danas se obilježava Dan VRS i Dan Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka Oružanih snaga BiH.

VRS je formirana 12. maja 1992. godine i na kraju Odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca.

Prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, poginulo je 23.659 boraca.

VRS je poslije 14 godina postojanja ušla u sastav Oružanih snaga BiH gdje njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje Treći pješadijski Republika Srpska puk.

spomenik

Vojska Republike Srpske

položeni vijenci

Kasarna Kozara

Banjaluka

