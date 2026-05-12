Maj je najvažniji mjesec za ruže: Ako želite raskošne cvjetove, izbjegnite ove greške

12.05.2026 11:57

Foto: Rodrigo Paes Leme/Pexels

Ako želite prelijepe ruže preko cijelog ljeta, ne smijete sada da napravite ove tri greške u maju. Maj je najvažniji mjesec za cvjetanje ruža, jer tada snažno rastu, formiraju pupoljke i pripremaju se za najveličanstveniji period cvjetanja.

Ljepota ruža dolazi sa nekoliko važnih pravila njege. U maju biljke ulaze u intenzivnu fazu rasta, razvijaju nove izdanke i formiraju pupoljke, pa je sada ključno obezbijediti im dovoljno hrane, vode, svjetlosti i zaštite od bolesti.

Ako im se pruži pravilna njega tokom ovog perioda, ruže će obilno i dugo cvjetati. Ali nekoliko uobičajenih grešaka može brzo oslabiti biljku i smanjiti broj cvjetova.

Redovno, ali pažljivo zalijevanje

Dubinsko zalijevanje najbolje je za ruže, ali ne podnose stalno vlažno zemljište. Umjesto čestog površinskog zalijevanja, bolje ih je zalijevati rjeđe, ali obilnije, kako bi voda dospjela do korjena.

Najbolje ih je zalijevati ujutru, direktno pored biljke, bez kvašenja listova. Vlažno lišće, posebno uveče, može podstaći razvoj gljivičnih bolesti poput pepelnice i crne pjegavosti.

Đubrenje je ključ obilnog cvjetanja

Maj je najvažniji mjesec i pravo vrijeme za đubrenje ruža. Biljkama su tada potrebne hranljive materije da bi stvorile jake izdanke i pupoljke. Najbolje je koristiti đubrivo namijenjeno ružama, jer sadrži odnos hranljivih materija prilagođen njihovim potrebama.

Previše azota može podstaći bujan rast lišća, ali ne i cvjetova, pa ne treba pretjerivati sa đubrenjem. Uvijek je bolje držati se preporučene doze nego pokušavati ubrzati rast većom količinom đubriva.

Kompost ili zreo stajnjak takođe mogu biti dobar dodatak, ali samo ako je pravilno razložen i ne dolazi u direktan kontakt sa mladim izdancima.

Uklonite uvele cvjetove

U maju ruže treba redovno pregledati i uklanjati sve što nepotrebno oduzima energiju biljci. Slabi, oštećeni ili bolesni izdanci mogu se odrezati čistim i oštrim makazama.

Ako su se prvi cvjetovi već otvorili i počeli da venu, uklonite ih na vrijeme. Na taj način ruža ne troši energiju na formiranje plodova, već je usmjerava ka novim pupoljcima i nastavku cvjetanja.

Rez uvijek treba praviti iznad zdravog lista ili pupoljka, pod blagim uglom, kako voda ne bi ostajala na mjestu reza.

Tri greške mogu da unište cvjetanje

Prva greška: zalivanje lišća. Ruže treba zalivati u korijenu, a ne u listovima. Vlažno lišće, posebno ako se brzo ne osuši, stvara odlične uslove za gljivične bolesti koje mogu oslabiti biljku i uništiti cvjetne pupoljke.

Druga greška: previše đubriva. Višak đubriva, posebno bogatog azotom, može rezultirati bujnom zelenom masom, ali slabijim cvjetanjem. Ruža tada izgleda snažno, ali proizvodi manje cvjetova.

Treća greška: neuklanjanje uvelih cvjetova. Ako na biljci ostanu uveli cvjetovi, ruža usmjerava svoju energiju u formiranje plodova umjesto u nove pupoljke. Redovno uklanjanje uvelih cvjetova jedan je od najlakših načina za produženje cvjetanja.

Zaštita od bolesti počinje sada

Topli dani, vlažnost i gusto lišće stvaraju idealne uslove za bolesti ruža. Pepelnica, rđa i crna pjegavost najčešće se pojavljuju u maju, a problem se brže širi ako je biljka previše gusta ili su listovi često vlažni.

Ruže treba da imaju dovoljno vazduha između grana. Ako je grm previše gust, uklonite neke od slabijih izdanaka kako bi vazduh mogao da cirkuliše. Redovno sakupljajte opalo lišće oko biljke, jer ono može da sadrži patogene.

Malč zadržava vlagu i štiti korijenje

Sloj malča oko ruža pomaže u zadržavanju vlage u zemljištu, smanjuje rast korova i štiti korijenje od naglih promjena temperature. Možete koristiti usitnjenu koru, kompost, slamu ili drugi organski malč.

Važno je da malč ne leži direktno na stabljici. Ostavite malo prostora oko osnove biljke kako biste spriječili nakupljanje vlage i podsticanje truljenja.

Ruže u saksijama zahtijevaju dodatnu pažnju

Ako uzgajate ruže na balkonu ili terasi, maj je najvažniji mjesec i je vrijeme da provjerite saksiju, podlogu i drenažu. Saksija mora da ima rupe za odvod vode, a zemljište mora biti hranljivo i propusno.

Ruže u saksijama brže troše hranljive materije, pa ih je potrebno redovnije prihranjivati, ali u manjim dozama. Takođe ih je potrebno češće zalijevati nego ruže posađene u bašti.

(Krstarica)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

