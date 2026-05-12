EU priprema nova pravila za zaštitu djece na društvenim mrežama

Predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen izjavila je da Evropska unija priprema nove propise usmjerene na poslovne modele društvenih mreža kako bi zaštitila djecu i mlade od štetnih sadržaja i zavisničkih mehanizama.
Govoreći u Kopenhagenu, Fon der Lajen je ocijenila da negativni efekti društvenih mreža na mlade nisu slučajni, već su posljedica modela koji "pažnju djece tretiraju kao robu", prenio je Rojters.
Ona je navela da su posebno na meti regulatora platforme TikTok, X, kao i Meta sa mrežama Instagram i Fejsbuk.
Prema njenim rečima, EK preduzima mjere protiv TikToka zbog funkcija poput beskonačnog skrolovanja, automatske reprodukcije sadržaja i "puš" obavještenja, koje je opisala kao zavisnički dizajn.
Fon der Lajen je dodala da Komisija smatra da Instagram i Fejsbuk ne primjenjuju dosljedno minimalnu starosnu granicu od 13 godina.
Evropska komisija je, takođe, pokrenula postupak protiv platforme X zbog navodne upotrebe njenog alata za vještačku inteligenciju Grok za kreiranje seksualizovanih slika žena i djece.
Predsjednica EK je podržala i uvođenje strožih pravila kojima bi se tinejdžerima mlađim od određene starosne granice ograničio pristup društvenim mrežama.
(Tanjug)
