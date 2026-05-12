Horor u Španiji: Roditelji godinama držali djecu zatvorenu

Njemački supružnici Kristijan Stefen (53) i Melisa En Stefen (48), koji žive u Španiji, uhapšeni su jer su držali djecu zatvorenu čak četiri godine.

Ispostavilo se da su djeca bila zatvorena u kući između decembra 2021. i aprila 2025. godine - nisu nijednom izašla napolje.

Istražitelji su opisali kuću kao „kuću užasa“, punu smeća, lijekova i maski, i napomenuli su da su djeca bila primorana da nose maske i pelene, čak i kada im nisu bile potrebne.

Djeca navodno nisu napuštala svoj dom niti su imala kontakt sa drugima - čak ni putem medija - tokom cijelog ovog četvorogodišnjeg perioda. Pokazivali su simptome razvojnih problema, uključujući krive noge, pogrbljena leđa, lošu kontrolu bešike i crijeva i strah od spoljašnjosti.

Istražitelji su takođe pronašli uznemirujuće ilustracije djece na unutrašnjoj strani njihovih krevetića, koje prikazuju čudovišta sa nazubljenim zubima.

Zvaničnici sugerišu da su roditelji patili od ekstremnog sindroma anksioznosti izazvanog Kovidom, što je očigledno stvarnost.

Kristijan i Melisa Stefen osuđeni su na po dvije godine i 10 meseci zatvora, pošto su obojica proglašeni krivima za nasilje u porodici, uobičajeno psihološko zlostavljanje, napuštanje dece i nezakonito pritvaranje.

Navodno su se tužioci nadali da će supružnike zatvoriti do 25 godina, ali je sudija uzeo u obzir njihovo mentalno stanje i „sindrom anksioznosti izazvan COVID-om“ od kojeg su oboje patili. Iako zvuči kao da su možda bili psihopate koje su zlostavljale čak i prije, a to je bio samo izgovor da opravdaju svoj tretman djece.

Sudija je zabranio roditeljima da viđaju ili komuniciraju sa svojom djecom dok ne napune 18 godina.

U međuvremenu, djeca ostaju u ustanovi za maloletnike u Kneževini Asturija, gdje primaju intenzivnu psihološku njegu i fizikalnu terapiju kako bi se ispravili problemi izazvani godinama zatočeništva, poput skeletnih deformacija i teške socijalne anksioznosti, prenosi Alo.