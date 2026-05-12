Alarmantno upozorenje naučnika: El Ninjo tek donosi pakao

Klimatske promjene su ove godine dovele do rekordnih požara u Africi, Aziji i širom svijeta, a naučnici upozoravaju da će se uslovi dodatno pogoršati sa približavanjem ljeta na sjevernoj hemisferi i jačanjem fenomena El Ninjo.

Požari su u periodu od januara do aprila već izazvali neviđene štete. Prema podacima istraživačke grupe koja proučava uticaj globalnog zagrijavanja na ekstremne vremenske događaje, spaljeno je više od 150 miliona hektara zemlje. To je za čak 20 odsto više od prethodnog rekorda, prenosi Rojters.

Očekuje se pakleno ljeto

Istraživači upozoravaju da bi ovog ljeta mogli biti oboreni svi temperaturni rekordi. To bi izazvalo široko rasprostranjene suše i katastrofalne požare, pri čemu je uticaj ljudskog faktora na klimu dodatno pojačan snažnim efektom meteo-fenomena El Ninjo.

"Dok se u mnogim dijelovima svijeta globalna sezona požara još uvijek nije zahuktala, ovaj brzi početak, u kombinaciji sa prognozom El Ninja, znači da nas očekuje posebno teška godina", rekao je Teodor Kiping, stručnjak za šumske požare na Imperijal koledžu u Londonu.

Afrika na udaru, Australija i Amerika sljedeće

Samo u Africi ove godine je izgorjelo oko 85 miliona hektara zemlje, što je za 23 odsto više u odnosu na dosadašnji rekord od 69 miliona hektara. Kiping objašnjava da je ovakva aktivnost posljedica naglog prelaska iz izuzetno vlažnih u ekstremno suve vremenske uslove.

Rizici od šumskih požara mogli bi se drastično pogoršati u narednim mjesecima. El Ninjo povećava vjerovatnoću nesnosnih vrućina i dugotrajnih suša u: Australiji, Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Amazonskoj prašumi, piše Tanjug.