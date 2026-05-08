Ruski naučnici razvili metod koji produžava dejstvo lijekova protiv tumora

08.05.2026 08:45

Foto: pexels/ Tima Miroshnichenko

Naučnici sa Univerziteta „Sečenov“ u Rusiji razvili su inovativni sistem pomoću kojeg antitumorski lijekovi dospijevaju u mozak kroz nosnu duplju koristeći gelan gumu, što omogućava da lijek duže ostane u sluzokoži nosa, saopštila je pres služba univerziteta.

Uz pomoć ove inovativne metode koja koristi gelan gumu (aditiv za hranu sa svojstvima želiranja, stabilizacije i poboljšanja teksture), lijek se zadržava na mjestu apsorpcije do šest sati.

Mladi naučnici sa Farmaceutskog instituta „A. P. Neljubina“ na Univerzitetu „Sečenov“ stvorili su pametni intranazalni oblik doziranja na bazi gelan gume, koji omogućava lijeku da duže ostane na sluzokoži i da aktivnu supstancu isporuči u mozak, zaobilazeći krvno-moždanu barijeru, navodi se u saopštenju, prenose ruski mediji.

Prema riječima Elene Bahrušine, profesorke Katedre za farmaceutsku tehnologiju, istraživači su koristili ribavirin kao aktivni sastojak za „in situ“ sistem (rani stadijum bolesti ograničen na mesto nastanka).

„Podaci iz brojnih kliničkih studija potvrđuju antitumorski efekat ribavirina. Nedavne studije pokazuju njegovu efikasnost protiv glioblastoma, jednog od najagresivnijih tipova raka CNS-a“, objasnila je Bahrušina.

Studija na životinjama, kako je navedeno u izvještaju, pokazala je mehanizam kojim ribavirin direktno prodire iz nosa u mozak.

Koncentracija aktivne supstance u mozgu bila je znatno veća nego u krvi. Naglašeno je da je lijek ostao u sluzokoži životinja 24 sata.

Histološka analiza sluzokože nosa, sprovedena nakon eksperimenta, nije otkrila patološke promjene ni u jednoj grupi, navode naučnici.

(sputnik srbija)

