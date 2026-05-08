Nakon rekordno toplog aprila, naučnici strahuju od ekstremnih vremenskih uslova

Ovaj april je bio jedan od najtoplijih ikada zabilježenih, kako na kopnu tako i na moru, a kako se svjetski okeani ponovo zagrijavaju, naučnici upozoravaju da bi snažan El Ninjo mogao da podigne globalne temperature još više u narednim mjesecima.

Prema podacima Kopernikus službe za klimatske promjene Evropske unije, april 2026. godine je zabilježio drugu najvišu temperaturu površine mora za nepolarne okeane ikada zabilježene, izvještava Euronjus. .

Globalno, april je bio treći najtopliji u istoriji mjerenja, sa prosječnim temperaturama 1,43°C iznad predindustrijskih nivoa, što je opasno blizu praga od 1,5°C postavljenog Pariskim sporazumom iz 2015. godine. Rezultati podstiču sve veću zabrinutost da se možda približava još jedan period ekstremne globalne vrućine, pri čemu neobično topli okeani nastavljaju da podstiču klimatske ekstreme.

Topliji okeani

Temperature površine mora su jedan od najjasnijih pokazatelja koliko viška toplote planeta apsorbuje. Podaci programa Kopernikus pokazuju da su prosječne temperature površine mora u većem dijelu globalnog okeana dostigle 21°C u aprilu, što je drugi najviši nivo ikada zabilježen za taj mjesec. Samo je april 2024. godine, tokom posljednjeg velikog El Ninja, bio topliji.

Nauka i tehnologija Naučnici upozoravaju: Rizik od kolapsa atlantskih morskih struja veći nego što se mislilo

Dijelovi tropskog Pacifika bili su posebno topli, sa rekordnim temperaturama od centralnog Pacifika do zapadnih obala Sjedinjenih Država i Meksika. Naučnici su tamo zabilježili „jake morske toplotne talase“, upozoravajući znak na sve veću količinu toplote koja se akumulira u svetskim okeanima, uglavnom zbog klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem.

Prema Međuvladinom panelu za klimatske promjene, svjetski okeani su apsorbovali više od 90 procenata viška toplote zarobljene emisijom gasova staklene bašte od 1970. godine. Topliji okeani mogu pojačati oluje, oštetiti morske ekosisteme i poremetiti vremenske obrasce širom svijeta.

Samanta Burges, šefica odjeljenja za klimatsku strategiju u Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), rekla je da podaci za april pokazuju „jasan signal kontinuiranog globalnog zagrevanja“. „Temperature površine mora bile su blizu rekordnih nivoa, sa široko rasprostranjenim morskim toplotnim talasima.“

Arktički morski led ostaje znatno ispod prosjeka, dok je u Evropi zabilježen oštar kontrast u temperaturi i padavinama. Sve su to karakteristike klime koju sve više oblikuju ekstremi“, navela je ona u saopštenju za štampu.

Da li nam prijeti „super El Ninjo“?

Naučnici sada pažljivo prate mogući dolazak potencijalno razornog „super El Ninja“ kasnije ove godine. El Ninjo (španski za „dječak“) je prirodni klimatski obrazac izazvan neobično visokim temperaturama površine mora u Tihom okeanu. Obično podiže globalne temperature i može uticati na vremenske obrasce širom svijeta, donoseći suše u nekim regionima i poplave u drugim.

Svijet Snažan zemljotres u Tihom okeanu

Prognoze ECMVF-a ukazuju da bi temperature okeana u centralnom Pacifiku blizu ekvatora mogle porasti i do 3°C iznad prosjeka do jeseni. Ako se to desi, biće to jedan od najjačih El Ninjo događaja ikada zabilježenih.

Istraživači generalno klasifikuju „super El Ninjo“ kao onaj u kojem temperature Pacifika porastu za najmanje 2°C iznad prosjeka, iako taj termin formalno ne koristi Nacionalna uprava za okeane i atmosferu SAD (NOAA).

Posljednji veliki El Ninjo 2024. godine doprineo je nizu globalnih temperaturnih rekorda. Naučnici se plaše da bi još jedan takav događaj, pored opšteg zagrijavanja klime, mogao donijeti još ekstremnije vremenske uslove.

Klimatske razlike u Evropi

Već u aprilu, jake poplave su pogodile dijelove Arapskog poluostrva, Irana i Avganistana, dok su se uslovi suše pogoršali na jugu Afrike. Tropski cikloni su se razvili i širom Pacifika.

Evropa je prošlog mjeseca doživela dva veoma različita lica aprila. Dok je jugozapadna Evropa, a posebno Španija, koja je zabilježila najtopliji april u istoriji, imala znatno toplije uslove od prosjeka, istočna Evropa je bila hladnija nego obično.

Kontinent je u cjelini završio mjesec sa samo desetim najtoplijim aprilom u istoriji, ali ta brojka prikriva jake regionalne kontraste i nedavne trendove. Nedavni izvještaj programa Kopernikus pokazao je da je najmanje 95 odsto Evrope imalo temperature iznad proseka 2025. godine. Najnoviji nalazi su samo još jedan dokaz koji ukazuje na ubrzanu klimatsku krizu širom kontinenta.

(indeks)