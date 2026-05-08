Logo
Large banner

Nakon rekordno toplog aprila, naučnici strahuju od ekstremnih vremenskih uslova

Autor:

ATV
08.05.2026 07:32

Komentari:

0
Таласи у океану
Foto: pexels/ Shafky Zubair

Ovaj april je bio jedan od najtoplijih ikada zabilježenih, kako na kopnu tako i na moru, a kako se svjetski okeani ponovo zagrijavaju, naučnici upozoravaju da bi snažan El Ninjo mogao da podigne globalne temperature još više u narednim mjesecima.

Prema podacima Kopernikus službe za klimatske promjene Evropske unije, april 2026. godine je zabilježio drugu najvišu temperaturu površine mora za nepolarne okeane ikada zabilježene, izvještava Euronjus. .

Globalno, april je bio treći najtopliji u istoriji mjerenja, sa prosječnim temperaturama 1,43°C iznad predindustrijskih nivoa, što je opasno blizu praga od 1,5°C postavljenog Pariskim sporazumom iz 2015. godine. Rezultati podstiču sve veću zabrinutost da se možda približava još jedan period ekstremne globalne vrućine, pri čemu neobično topli okeani nastavljaju da podstiču klimatske ekstreme.

Topliji okeani

Temperature površine mora su jedan od najjasnijih pokazatelja koliko viška toplote planeta apsorbuje. Podaci programa Kopernikus pokazuju da su prosječne temperature površine mora u većem dijelu globalnog okeana dostigle 21°C u aprilu, što je drugi najviši nivo ikada zabilježen za taj mjesec. Samo je april 2024. godine, tokom posljednjeg velikog El Ninja, bio topliji.

Таласи

Nauka i tehnologija

Naučnici upozoravaju: Rizik od kolapsa atlantskih morskih struja veći nego što se mislilo

Dijelovi tropskog Pacifika bili su posebno topli, sa rekordnim temperaturama od centralnog Pacifika do zapadnih obala Sjedinjenih Država i Meksika. Naučnici su tamo zabilježili „jake morske toplotne talase“, upozoravajući znak na sve veću količinu toplote koja se akumulira u svetskim okeanima, uglavnom zbog klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem.

Prema Međuvladinom panelu za klimatske promjene, svjetski okeani su apsorbovali više od 90 procenata viška toplote zarobljene emisijom gasova staklene bašte od 1970. godine. Topliji okeani mogu pojačati oluje, oštetiti morske ekosisteme i poremetiti vremenske obrasce širom svijeta.

Samanta Burges, šefica odjeljenja za klimatsku strategiju u Evropskom centru za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), rekla je da podaci za april pokazuju „jasan signal kontinuiranog globalnog zagrevanja“. „Temperature površine mora bile su blizu rekordnih nivoa, sa široko rasprostranjenim morskim toplotnim talasima.“

Arktički morski led ostaje znatno ispod prosjeka, dok je u Evropi zabilježen oštar kontrast u temperaturi i padavinama. Sve su to karakteristike klime koju sve više oblikuju ekstremi“, navela je ona u saopštenju za štampu.

Da li nam prijeti „super El Ninjo“?

Naučnici sada pažljivo prate mogući dolazak potencijalno razornog „super El Ninja“ kasnije ove godine. El Ninjo (španski za „dječak“) je prirodni klimatski obrazac izazvan neobično visokim temperaturama površine mora u Tihom okeanu. Obično podiže globalne temperature i može uticati na vremenske obrasce širom svijeta, donoseći suše u nekim regionima i poplave u drugim.

zemljotres potres

Svijet

Snažan zemljotres u Tihom okeanu

Prognoze ECMVF-a ukazuju da bi temperature okeana u centralnom Pacifiku blizu ekvatora mogle porasti i do 3°C iznad prosjeka do jeseni. Ako se to desi, biće to jedan od najjačih El Ninjo događaja ikada zabilježenih.

Istraživači generalno klasifikuju „super El Ninjo“ kao onaj u kojem temperature Pacifika porastu za najmanje 2°C iznad prosjeka, iako taj termin formalno ne koristi Nacionalna uprava za okeane i atmosferu SAD (NOAA).

Posljednji veliki El Ninjo 2024. godine doprineo je nizu globalnih temperaturnih rekorda. Naučnici se plaše da bi još jedan takav događaj, pored opšteg zagrijavanja klime, mogao donijeti još ekstremnije vremenske uslove.

Klimatske razlike u Evropi

Već u aprilu, jake poplave su pogodile dijelove Arapskog poluostrva, Irana i Avganistana, dok su se uslovi suše pogoršali na jugu Afrike. Tropski cikloni su se razvili i širom Pacifika.

Evropa je prošlog mjeseca doživela dva veoma različita lica aprila. Dok je jugozapadna Evropa, a posebno Španija, koja je zabilježila najtopliji april u istoriji, imala znatno toplije uslove od prosjeka, istočna Evropa je bila hladnija nego obično.

Kontinent je u cjelini završio mjesec sa samo desetim najtoplijim aprilom u istoriji, ali ta brojka prikriva jake regionalne kontraste i nedavne trendove. Nedavni izvještaj programa Kopernikus pokazao je da je najmanje 95 odsto Evrope imalo temperature iznad proseka 2025. godine. Najnoviji nalazi su samo još jedan dokaz koji ukazuje na ubrzanu klimatsku krizu širom kontinenta.

(indeks)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

okean

More

vrućine

Vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Иван побједио смрт на отвореном мору: 18 сати пакла на пучини и мистерија "свијетлеће лопте"

Svijet

Ivan pobjedio smrt na otvorenom moru: 18 sati pakla na pučini i misterija "svijetleće lopte"

1 d

0
Крузер Атлантик

Svijet

Drama na Atlantiku: Smrtonosna zaraza se širi kruzerom, troje mrtvih

4 d

0
Африка се "распада" брже него што се мислило, а нови океан је све ближе

Nauka i tehnologija

Afrika se "raspada" brže nego što se mislilo, a novi okean je sve bliže

4 d

0
Кит океан спасен риба сисар

Svijet

Grbavi kit Timi pušten u Sjeverno more nakon što je nedjeljama bio nasukan kod Njemačke

5 d

0

Više iz rubrike

Велико откриће научника: Лијек за притисак убија бактерију отпорну на антибиотике

Nauka i tehnologija

Veliko otkriće naučnika: Lijek za pritisak ubija bakteriju otpornu na antibiotike

1 d

0
Археолози пронашли остатке римског купатила

Nauka i tehnologija

Arheolozi pronašli ostatke rimskog kupatila

1 d

0
Упозорење стручњака: ТикТок изазов изазива тешке опекотине

Nauka i tehnologija

Upozorenje stručnjaka: TikTok izazov izaziva teške opekotine

1 d

0
Haker

Nauka i tehnologija

Eksperti upozoravaju: Većinu lozinki moguće je razbiti za samo jedan dan

1 d

0

  • Najnovije

08

31

Djevojka (24) se gušila u hitnoj, ljekari joj rekli da "drami": Ubrzo je bila mrtva

08

24

Pjevačica Boni Tajler u indukovanoj komi

08

10

Novak Đoković oduševljen Janikom Sinerom: "On će to uspjeti da uradi već ove godine"

07

58

Porasle cijene nafte

07

57

Spasioci izvukli mrtvo dijete ispod gomile pijeska, pa im zbog šoka pružana psihološka pomoć!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner