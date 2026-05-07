Arheolozi pronašli ostatke rimskog kupatila

U egipatskom gradu Aleksandrija arheolozi su otkrili rijetko kružno javno kupatilo iz kasnog ptolemejskog perioda i rimsku vilu sa bogatim mozaicima, što baca novo svjetlo na urbani razvoj ovog antičkog centra.

Kako je saopštilo Ministarstvo turizma i antikviteta Egipta, nalazište u četvrti Muharam Bek otkriveno je tokom zaštitnih iskopavanja koje vodi Vrhovni savjet za antikvitete, prenosi Arkeo njuz.

Posebnu pažnju privlači kružno kupatilo u formi tolosa, arhitektonskog tipa poznatog iz grčke tradicije, koje datira iz perioda Ptolemejska dinastija. Ovakve građevine rijetko su očuvane u Aleksandriji i ukazuju na razvijenu i planski uređenu gradsku sredinu.

U neposrednoj blizini pronađeni su ostaci rimske vile sa podovima ukrašenim mozaicima izrađenim u nekoliko tehnika. Dio mozaika je postavljen komadićima obojenog kamena, a ostatak je napravljen od sitnih kubnih oblutaka, što svjedoči o visokom životnom standardu urbanih elita u doba Rimskog carstva.

U vili je pronađen i mali bazen, koji je bio povezan sa sistemom vodosnabdevanja.

Arheolozi navode da nalazi iz Muharam Beka popunjavaju praznine u razumijevanju jugoistočnog dijela antičke Aleksandrije, grada koji je osnovao Aleksandar Veliki 331. godine prije nove ere.

Pored arhitekture, pronađeni su i brojni artefakti – novčići, lampe, keramika i fragmenti amfora, koji potvrđuju intenzivne trgovačke veze grada širom Mediterana.

Otkrivene su i mermerne statue povezane sa božanstvima poput Bahusa i Asklepija.

Stručnjaci razmatraju mogućnost da dio nalaza bude izložen u Grčko-rimskom muzeju u Aleksandriji, dok se istraživanja na lokalitetu nastavljaju.

(sputnik srbija)