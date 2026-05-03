Japanski astronomi pokrenuli prvu organizaciju za potragu za vanzemaljcima

03.05.2026 14:47

Foto: pexels/ Frank Cone

Japanski astronomi pokrenuli su, kako navode, prvu organizaciju u zemlji posvećenu potrazi za vanzemaljskim životom, a prva istraživanja radio-signala zakazana su za sljedeće ljeto.

„Oni sigurno postoje negdje u svemiru. Uzbuđen sam što ovo pretvaramo u konkretno djelovanje“, rekao je Šinja Narusava, stručnjak za astrofiziku i predsjednik Japanskog društva za SETI (potraga za vanzemaljskom inteligencijom.

Narusava (61), vodeći ekspert u oblasti SETI, pokrenuo je inicijativu u aprilu i okupio desetak astronoma i istraživača iz opservatorija.

Plan je da se u avgustu sljedeće godine sprovedu posmatranja u pravcu sazvježđa Strijelca, u prostorijama opservatorije Misato na zapadu Japana, povodom 50. godišnjice otkrića radio-signala za koji se vjeruje da potiče iz svemira.

Da li će uslijediti još jedan „wow!“

„Wow!“ signal, koji je zabilježio teleskop Univerziteta Ohajo Stejt u SAD 1977. godine, potekao je iz blizina sazvježđa Strijelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radio-prenos ikada detektovan. Iako se i dalje proučava u SAD kao mogući znak vanzemaljske inteligencije, poreklo signala ostaje misterija.

„Pozivaćemo svijet da sprovede koncentrisana posmatranja prema izvoru radio-talasa“, navela je grupa na svom sajtu.

Grupa ima za cilj da izgradi domaću mrežu antena kako bi omogućila stalno posmatranje, u nadi da će kontinuirano praćenje povećati pouzdanost istraživanja.

„Želimo da na kraju izgradimo istraživačku mrežu u Japanu uporedivu sa onom u Sjedinjenim Državama. Nadam se da će ljudi saznati više o našim naporima u potrazi za vanzemaljskim civilizacijama i da će nas to podstaći da preispitamo i samu Zemlju, na kojoj se vode ratovi među ljudima“, rekao je Narusava.

(sputnik srbija)

