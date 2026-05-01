Ako vam telefon baguje uradite jednu stvar i biće kao nov

Svi smo barem jednom doživjeli isti scenario: telefon koji je nekada radio brzo i bez greške odjednom počne da baguje prije svake radnje.

Aplikacije se otvaraju sporije, tastatura kasni, a baterija kao da se prazni brže nego ranije.

Kada telefon počne da baguje mnogi odmah pomisle da je vrijeme za novi uređaj, ali istina je da u većini slučajeva problem uopšte nije u starosti telefona, već je razlog nešto mnogo jednostavnije i, ni manje ni više, nego gomilanje digitalnog smeća koje se vremenom nataloži u sistemu.

Ta jedna prosta stvar koja može dramatično da ubrza telefon je brisanje keš memorije, odnosno privremenih podataka koje aplikacije stalno stvaraju dok ih koristite.

Uklanjaju se samo privremeni fajlovi

Kada otvarate društvene mreže, pretražujete internet ili gledate video-klipove, telefon čuva razne male fajlove kako bi sledeći put sve učitao brže. Međutim, kako meseci prolaze, tih fajlova se namnoži na hiljade i oni počinju da zatrpavaju sistem. Telefon tada mora da “kopa” kroz ogromnu količinu nepotrebnih podataka, zbog čega se usporava i počinje da baguje.

Dobra vijest je da brisanje keš memorije ne briše vaše fotografije, poruke ili naloge. Uklanjaju se samo privremeni fajlovi koje aplikacije mogu ponovo da naprave kad im zatrebaju. Upravo zato mnogi korisnici primjete da im telefon poslije toga radi znatno brže, kao da je upravo izašao iz kutije.

Telefon traži lufta oko deset procenata

Problem dodatno pogoršava činjenica da većina ljudi vremenom napuni skoro svu internu memoriju telefona. Kada uređaj ostane bez slobodnog prostora, sistem počinje da radi sporije jer stalno pokušava da premesti podatke i pronađe mesto za nove fajlove. Stručnjaci zato savjetuju da uvijek ostane bar desetak procenata slobodne memorije kako bi telefon mogao normalno da funkcioniše.

Još jedna zanimljiva stvar je da mnoge aplikacije rade u pozadini čak i kada ih ne koristite. Društvene mreže provjeravaju obavještenja, razne aplikacije osvežavaju podatke, a sve to troši memoriju i procesorsku snagu. Kada se uz to doda ogromna količina keš podataka, telefon počinje da se ponaša kao računar koji nije restartovan mjesecima.

I restartovanje pomaže

Zbog toga mnogi IT stručnjaci kažu da je pametni telefon zapravo mali računar u džepu i kao svaki računar, povremeno mu treba malo održavanja. Brisanje keš memorije, oslobađanje prostora i povremeno restartovanje mogu napraviti ogromnu razliku u brzini rada.

Restart je posebno koristan ako primetite da se telefon previše greje, baterija se neobično brzo prazni, aplikacije se ruše ili ekran kasni na dodir. U takvim situacijama često je dovoljno samo ugasiti i ponovo upaliti uređaj. Stručnjaci čak preporučuju da se telefon restartuje bar jednom nedeljno, jer to pomaže sistemu da radi stabilnije i smanjuje šansu da se nagomilaju sitni softverski problemi.

Naravno, restart nije čarobno rješenje za sve. Ako je telefon spor zbog toga što je memorija skoro puna, ima previše aplikacija ili je baterija već istrošena, onda će ubrzanje biti samo privremeno. Ali u mnogim slučajevima to je najjednostavniji trik koji zaista može da napravi primetnu razliku u radu telefona.

Zanimljivo je da mnogi ljudi potroše stotine evra na novi telefon, iako bi im uređaj koji već imaju radio gotovo isto tako brzo samo da su mu s vremena na vrijeme “očistili” sistem. Ponekad je zaista dovoljna jedna jednostavna navika da tehnologija koju koristimo svakodnevno ponovo počne da radi glatko i brzo, prenosi Kurir.