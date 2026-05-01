Logo
Large banner

Cvijanović: Sjećamo se egzodusa srpskog naroda iz Zapadne Slavonije

Autor:

ATV
01.05.2026 11:11

Komentari:

0
Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da Republika Srpska, koja je postala siguran dom za mnoge prognane iz Zapadne Slavonije, nikada neće dozvoliti da se ugasi sjećanje na zločinačku akciju "Bljesak" i stradale sunarodnike.

Cvijanovićeva je na svom nalogu na mreži Iks podsjetila da se svake godine, prvog maja, sjećamo egzodusa srpskog naroda iz Zapadne Slavonije.

Ona je istakla da je tokom samo nekoliko dana ovo područje etnički očišćeno, a naši sunarodnici protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta. Kao najtragičniju epizodu ovog užasnog zločina, Cvijanovićeva je izdvojila zvjersko ubijanje onih koji su već ostali bez svega.

„Najtragičnija epizoda ovog užasnog zločina bilo je bombardovanje izbjegličke kolone i ubijanje civila, čime je jasno iskazana namjera fizičkog uništenja Srba sa ovog područja“, naglasila je Cvijanovićeva.

Podvukla je značaj Srpske kao garanta opstanka i čuvara istine o stradanju našeg naroda.

"Republika Srpska, koja je postala siguran dom za mnoge prognane iz Zapadne Slavonije, neće nikada dozvoliti da se ugasi sjećanje na ovaj zločin i naše stradale sunarodnike. Neka im je vječan pomen, a svima nama obaveza da ih nikada ne zaboravimo", poručila je Željka Cvijanović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

15

13

15

04

14

58

14

57

14

54

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner