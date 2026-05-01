Cvijanović: Sjećamo se egzodusa srpskog naroda iz Zapadne Slavonije

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je da Republika Srpska, koja je postala siguran dom za mnoge prognane iz Zapadne Slavonije, nikada neće dozvoliti da se ugasi sjećanje na zločinačku akciju "Bljesak" i stradale sunarodnike.

Cvijanovićeva je na svom nalogu na mreži Iks podsjetila da se svake godine, prvog maja, sjećamo egzodusa srpskog naroda iz Zapadne Slavonije.

Ona je istakla da je tokom samo nekoliko dana ovo područje etnički očišćeno, a naši sunarodnici protjerani sa svojih vjekovnih ognjišta. Kao najtragičniju epizodu ovog užasnog zločina, Cvijanovićeva je izdvojila zvjersko ubijanje onih koji su već ostali bez svega.

„Najtragičnija epizoda ovog užasnog zločina bilo je bombardovanje izbjegličke kolone i ubijanje civila, čime je jasno iskazana namjera fizičkog uništenja Srba sa ovog područja“, naglasila je Cvijanovićeva.

Podvukla je značaj Srpske kao garanta opstanka i čuvara istine o stradanju našeg naroda.

"Republika Srpska, koja je postala siguran dom za mnoge prognane iz Zapadne Slavonije, neće nikada dozvoliti da se ugasi sjećanje na ovaj zločin i naše stradale sunarodnike. Neka im je vječan pomen, a svima nama obaveza da ih nikada ne zaboravimo", poručila je Željka Cvijanović.