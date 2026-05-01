Rod Blagojević: Nagrada uručena Dodiku - veliki uspjeh

Nagrada "Borite se za demokratiju" američkog Univerziteta "Džadson" uručena predsjedniku Miloradu Dodiku veliki je iskorak za srpsko-američke odnose i privući će pažnju cijele američke administracije, izjavio je Rod Blagojević, blizak saradnik američkog predsjednika Donalda Trampa.

Blagojević je naveo da je protekle noći nagrada koja je priznanje za liderstvo uručena Dodiku od jednog hrišćanskog koledža u srcu SAD što je veliki iskorak i privući će pažnju članova Kongresa i samog predsjednika Trampa.

On je ukazao da nema mnogo laureta ove nagrade koju je Dodik dobio za iskazanu hrabrost i posvećenost borbi za prava Srba.

"Sve u vezi sa Dodikom vrti se oko srpskog naroda i njegovog prava da upravlja sobom, da slobodno ispoljava svoju pravoslavnu vjeru, prava da slobodno govori i da kaže ono u šta vjeruje da je istina", rekao je Blagojević.

Blagojević je ukazao da je Dodik heroj za mnoge ljude.

"On je heroj ovd‌je u ovom malom hrišćanskom koledžu. On je heroj za mnoge ljude. Izazov je za SAD da pokažu ljudima gd‌je je Republika Srpska i da razumiju neke dinamike i stvari koje se tamo dešavaju. To je mnogo posla na kome radimo i veliki korak naprijed u postizanju tog cilja", istakao je Blagojević.

Blagojević je naveo da je nagrada koja je uručena Dodiku prestižna jer nije često dod‌jeljivana.

"Predsjednik Džordž Buš je primio ovu nagradu, Mihael Gorbačov, Toni Bler, Felipe Kalderon, Kondoliza Rajs i predsjednik Dodik. Vrlo je neobično da nagrada nije dodijeljeno velikom broju ljudi, a činjenica da ju je Dodik dobio je visoko priznanje za njegovu hrabrost, smjelost i posvećenost da ustane i bori se za prava Srba", rekao je Blagojević za RTRS.

On navodi da Republika Srpska, Srbija i Srbi na cijelom Balkanu moraju biti prijatelji sa SAD jer je to u obostranom interesu.

"To je interes srpskog naroda i to je interes Amerikanaca. U dva svjetska rata Srbi su se borili ruku pod ruku sa Amerikancima i onda 1990-ih pod Bilom Klintonom NATO, mi smo izdali srpski narod i podržali suprotnu stranu iz oba svjetska rata. Znamo da je srpski narod time povrijeđen, ali znam i to, jer je moj otac porijeklom iz Šumadije, koliko Srbi istinski vole Ameriku i danas je veliki dan za srpski narod, Republiku Srpsku i Srbiju", ocijenio je Blagojević.

Blagojević je naglasio da je njegova poruku Srbima da nikada ne odustaju i da se bore se protiv moćnika.

"To je u našoj krvi! Razmislite o istoriji srpskog naroda - osvojeni, okupirani, 47 puta! Rimljani, šta su oni radili - gradili su mostove i puteve i gradove. A šta su Osmanlije radile tokom 500 godina vladavine - jesi li primoravali Srbe da prime islam, jesu li ulazili u domove i otimali d‌ječake od njihovih majki i pravili od njih sluge u sultanovoj armiji? Onda, austrougarska vladavina - ponovno crtanje mapa i odvajanje kulture i ljudi. Onda, Prvi svjetski rat - razmislite šta se Srbima desilo u Prvom svjetskom ratu. Četvrtina srpske populacije ubijena je tokom rata, statistički više nego u bilo kojoj drugoj zemlji", rekao je Blagojević.

On je istakao da tome treba dodati Drugi svjetski rat koji je donio nova velika srpska stradanja.

"Nacističke invazije, okupacije, zarobili su tada i mog oca, kada je imao četrdeset godina i genocid koji su nacisti počinili protiv Srba, Jasenovac. Razmislite šta je NATO uradio i Bil Klinton, lagali su o Srbima, to je on činio, i ipak mi još stojimo! Ja sam sjedio u zatvoru osam godina i mislio o srpskim korijenima kao inspiraciji. Ponosan sam na moje nasljeđe, na ljude odakle dolazim i za inat, nikad ne odustajem!", poručio je Blagojević koji je i bivši guverner Ilinoisa.

Na pitanje koliko je teško doći iz druge zemlje i boriti se ovd‌je kao migrant, Blagojević ističe da je rođen u Americi.

"Iako je srpski bio moj prvi jezik, odrastao sam govoreći engleski. Teže je, ali nije nemoguće. Jedan od sjajnih primjera je i Arnold Švarceneger. I obojica smo u isto vrijeme bili guverneri. Švarceneger poznat po dizanju tegova, znate, filmska zvijezda i guverner Kalifornije. Mi smo bili na vlasti u isto vrijeme. Zadirkivao me je govoreći da ima više slova u prezimenu nego ja", kaže Blagojević.