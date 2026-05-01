Izvještaj Vlade Srpske SB UN: Uzurpator Šmit destruktivniji nego prethodnici

Vlada Republike Srpske usvojila je Trideset i peti izvještaj Savjetu bezbjednosti UN koji je, u ime Republike Srpske kao potpisnice svih aneksa koji čine Dejtonski sporazum, svim zemljama članicama Savjeta, uputio premijer Savo Minić.

Izvještaj se odnosi na period oktobar 2025 - april 2026. godine i u njemu, kao i u svojim dosadašnjim izvještajima, Vlada Republike Srpske izražava svoja viđenja o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH, a u cilju razjašnjavanja svojih stanovišta članovima Savjeta bezbjednosti i međunarodne zajednice.

U Izvještaju se naglašava dosljedna podrška Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim sporazumom uspostavljen.

Takođe se ponovo potvrđuje nepokolebljiva opredijeljenost Republike Srpske miru i rješavanju podjela u BiH kroz dijalog.

Republika Srpska je čvrsto uvjerena da je poštovanje Dejtonskog ustava jedini put ka uspješnom funkcionisanju BiH. Problem, međutim, leži u činjenici da pojedini ključni akteri, kako unutar tako i izvan BiH, ne prihvataju dejtonski kompromis, već teže centralizaciji i unitarnom uređenju države, čime bi bili ukinuti mehanizmi zaštite predviđeni Dejtonom, koji su omogućili da konstitutivni narodi u BiH žive u miru već trideset godina.

"Kancelarija visokog predstavnika (OHR) već decenijama podriva demokratski ustavni poredak u BiH upravljajući zemljom putem očigledno nezakonitih odluka i sprovodeći centralizaciju suprotno federalnoj ustavnoj strukturi države", navodi se u izvještaju.

Dodaje se da je prisustvo visokog predstavnika, neizabranog stranog zvaničnika koji prisvaja neograničena ovlašćenja i djeluje izvan demokratskih ustavnih institucija BiH, deformisalo je i urušilo politički sistem u zemlji.

"Aktuelni uzurpator funkcije visokog predstavnika, Kristijan Šmit, pokazao se još destruktivnijim i autokratskijim od svojih prethodnika u OHR-u", ističe se u Izvještaju.

Dalje se ukazuje i na to da bošnjački politički establišment, usljed odbijanja da prihvati položaj Republike Srpske utvrđen Dejtonom, uporno nastoji da naruši i destabilizuje Republiku Srpsku.

Na kraju Izvještaja se navodi da bi BiH bila uspješna, Dejtonski sporazum moraju poštovati svi relevantni akteri, bilo da je riječ o političarima u BiH ili stranim silama.

Republika Srpska, stoga, pozvala je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući i poštovanje prava na samostalno upravljanje, u skladu sa Ustavom BiH.

Sastavni dio izvještaja čine i dva priloga: Sabotiranje ustavnog poretka BiH od strane Ustavnog suda pod dominacijom stranaca i Autokratska vlast neizabranog stranca nad Bosnom i Hercegovinom u kojima se detaljnije razrađuju pitanja uplitanja Ustavnog suda u političke procese i ulogu Šmita u kreiranju kriza u BiH.

Cjelokupan tekst 35. izvještaja Republike Srpske Savjetu bezbjednosti dostupan je na internet stranici Vlade Republike Srpske na srpskom i engleskom jeziku.