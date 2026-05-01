Pomen Srbima ubijenim u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Bljesak"

U Gradišci je počeo pomen Srbima stradalim prije 31 godinu u pogromu srpskog naroda iz zapadne Slavonije u hrvatskoj zločinačkoj akciji "Bljesak".

Pomen ubijenim Srbima kod Spomen-obilježja posvećenog poginulim civilima i vojnicima iz Zapadne Slavonije služi sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve.

Obilježavanju prisustvuju, predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, ministar rada i boračko- invalidske zaštite Radan Ostojić, ministar pravde Goran Selak, ministar energetike i rudarstva Petar Đokić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Vukelić.

Prisutni su i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama, rukovodstva grada Gradiške i susjednih gradova i opština, delegacije Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka, udruženja proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, Udruženja protjeranih Srba iz zapadne Slavonije.

Nakon pomena predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća, te obraćanje zvaničnika.

Ovaj istorijski događaj od republičkog značaja organizuje Odbor Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova.

Hrvatske oružane snage su u akciji pod kodnim nazivom "Bljesak" 1. maja 1995. godine izvršile agresiju na srpsku oblast Zapadna Slavonija u sastavu Republike Srpske Krajine, u vrijeme kada je ova oblast bila pod zaštitom UN.

Protiv Srba u zapadnoj Slavoniji, odnosno oko 15.000 civila i oko 4.000 vojnika, krenulo je više od 16.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga.

Zarobljeno je oko 1.450 pripadnika Srpske vojske Krajine, većina na prevaru uz pomoć snaga UN, od kojih su mnogi kasnije prošli teška psihička i fizička maltretiranja u Bjelovaru i Varaždinu.

U ovoj hrvatskoj zločinačkoj akciji za samo 36 časova protjerano je 15.000 Srba, ubijeno najmanje 263, od kojih 107 civila, među kojima i 12 djece.