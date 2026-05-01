Preminuo Rajko Gligorić, predsjednik dobojskog Udruženja penzionera

Predsjednik Udruženja penzionera iz Doboja Rajko Gligorić preminuo je u 67. godini.

Gligorić je preminuo juče, a mjesto i sahrana će biti naknadno saopšteni, rečeno je Srni u dobojskom Udruženju penzionera.

Rajko Gligorić je dužnost predsjednika Udruženja penzionera grada Doboj obavljao u više mandata.

Tokom 2012. godine osnovao je kasu uzajamne pomoći kao način finansijske međusobne solidarnosti članova, po čemu je dobojsko Udruženje i danas jedinstveno.