Romić: Dodik jasno predstavio odlučnost naroda Srpske

Posjeta predsjednika SNSD-a Republike Srpske Milorada Dodika Džadson univerzitetu protekla je izuzetno uspješno, a njegov nastup izazvao je značajnu pažnju i interesovanje američke javnosti, rekao je za ATV savjetnik predsjednika Republike Srpske Marko Romić.

On je istakao da je predsjednik Dodik tokom obraćanja jasno i uvjerljivo predstavio odlučnost Republike Srpske da sačuva svoj identitet i političku volju naroda.

"Predsjednik Dodik je jasno i argumentovano iznio naše stavove, a razgovori koji su uslijedili pokazali su da postoji interes i poštovanje za pozicije Republike Srpske", naglasio je Romić.

On je dodao da je nastup na Svjetskom forumu lidera bio značajna prilika da se američkoj publici predstave stavovi Srpske o pitanjima suvereniteta, samostalnosti i prava na samostalno donošenje odluka o budućnosti.

Romić se osvrnuo i na, kako je naveo, pokušaje osporavanja i diskreditacije ovog događaja.

"Nedopustivo je da pojedinci i grupe, poput Emira Ramića i organizacija koje djeluju iz inostranstva, pokušavaju da utiču na to koga će jedna američka akademska institucija pozvati. Pritisci putem mejlova, javnih kampanja i protesta predstavljaju pokušaj ugrožavanja slobode govora, koja je temeljna vrijednost Sjedinjenih Država", poručio je Romić.

On je istakao da ovakve reakcije pokazuju da postoje oni kojima smeta svaki korak ka unapređenju odnosa Republike Srpske i Sjedinjenih Država.

"Ova posjeta predstavlja nastavak procesa jačanja razumijevanja i saradnje. Zahvaljujemo Džadson univerzitetu što je ostao dosljedan principima akademske slobode i autonomije, uprkos pritiscima", naglasio je Romić.

On je poručio da će Republika Srpska ostati posvećena dijalogu i zaštiti svojih interesa.

"Onima koji pokušavaju da nas spriječe u tome poručujemo da sloboda govora nije na prodaju", zaključio je Romić.