Nesvakidašnji podvig bicikliste iz BiH u Dubaiju

Almir Mujić, biciklista iz Bosne i Hercegovine koji živi u Dubaiju, vozio je bicikl na stazi Al Qudra kada je primijetio povrijeđenu gazelu kako se skriva u žbunju.

Kada je pokušao da joj priđe, gazela je pobjegla, a Mujić je tada primijetio da šepa. Povrijeđena gazela dobila je brzu pomoć i adekvatan tretman zahvaljujući brzoj reakciji gradskih vlasti Dubaiija, a sve na nesebičnu inicijativu bicikliste Almira Mujuća koji je i uočio životinju kako šepa pored puta i obavijestio nadležne.

Video Almira Mujića ne samo da je pomogao da se obavijeste gradske vlasti Dubaija, već je i edukovao mnoge o tome šta treba uraditi u takvoj situaciji.

Sam Mujić kaže da je Izgledalo da joj je povrijeđena jedna prednja noga. Mujić je uz objavu videa napisao da nije znao koga da pozove u takvoj situaciji. Ostali korisnici su komentarisali objavu i označili gradske vlasti Dubaija.

Nakon nekog vremena, Mujić je u komentarima ažurirao informaciju da gradske vlasti traže povrijeđenu životinju. Podijelio je i broj telefona na koji treba prijaviti takve slučajeve. Gradske vlasti Dubaija su kasnije saopštile da je gazela pronađena i da ju je specijalizovani tim zbrinuo, te da je u dobrom stanju.

U sljedećoj objavi, Mujić je otkrio da ga su ga kontaktirale gradske vlasti kako bi saznali lokaciju gazele, zatim su je spasili i obezbijedili odgovarajući tretman. Mujić je podijelio je i snimke koji su pokazali da gazela ima slomljenu nogu.

"Hvala ti mnogo Dubai, najbolji si grad na svijetu“, rekao je u videu.

Gradske vlasti Dubaija su mu odgovorile u komentarima: „Veoma nam je drago da čujemo da je vaš problem riješen — upravo zato postojimo. Uvijek nam je zadovoljstvo da budemo od pomoći. Tu smo za vas kad god nas budete trebali.“

Inače, sasvim slučajno se podudarilo da je Mujić i među laureatima gradskih vlasti u Dubaiju, koje su priznale njegov doprinos bezbjednosti na putevima, čistoći grada te podršci u odvodnjavanju. Pohvaljen je zbog korišćenja društvenih mreža za promociju ekološke inicijative Dubaija, prenosi portal "Nezavisne".