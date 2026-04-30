Ovi znakovi uskoro ulaze u novi životni period

Početak maja donosi osjećaj promjene, i to ne samo površne. Nakon perioda stagnacije, preispitivanja i emocionalnog umora, mnogi će konačno osjetiti pomak.

Astrološki gledano, ulazimo u fazu u kojoj je naglasak na novim počecima, jasnijim odlukama i ličnom rastu. Za neke znake, ovo neće biti samo prolazna faza, već početak potpuno novog poglavlja u životu.

Bik

Bik je prošao kroz period koji ih je naučio strpljenju, ali ih je i primorao da naprave promjene koje nisu birali. Početkom maja javlja se osjećaj olakšanja, kao da se konačno vraća osjećaj kontrole.

Ulaze u fazu u kojoj više neće samo reagovati na okolnosti, već će početi da ih oblikuju. To znači stabilnije odluke, jasnije ciljeve i osjećaj da se stvari konačno sklapaju u njihovu korist.

Blizanci

Blizanci ulaze u period u kojem će sve postati brže, intenzivnije i dinamičnije. Početak maja pokrenuće talas promjena koje će ih podstaći da izađu iz svoje rutine.

Ovo je vrijeme kada mogu da promjene pravac, donesu smjele odluke i redefinišu šta žele od života. Promjene neće biti male, ali će uticati na njihov način razmišljanja, odnose i svakodnevni život.

Lav

Lavovi se posljednjih mjeseci osjećaju nesigurno, posebno kada su u pitanju planovi i budućnost. Sada dolazi period u kojem stvari počinju da se razjašnjavaju.

Početak maja donosi mogućnosti za stabilizaciju, posebno na poslovnom planu. Lav ulazi u fazu u kojoj ponovo preuzima kontrolu i gradi jače temelje za ono što dolazi.

Škorpija

Škorpije su prošle kroz emotivno zahtjevan period u kojem su morale da zatvore neka poglavlja. Iako nije bilo lako, upravo to ih sada vodi ka novom početku.

Maj otvara prostor za zdravije odnose i mirniji unutrašnji ritam. Ovo je prelaz iz napetosti u stabilnost, ali i prilika da se konačno krene napred bez tereta prošlosti.

Vrijeme koje zahtjeva promjenu

Početak maja donosi energiju koja nas podstiče da idemo naprijed. Više nema mjesta za odugovlačenje, a ono što se dešava već dugo sada traži rješenje.

Za ove znake, to znači jedno: ulaze u period u kojem će morati da donesu odluke koje će im dugoročno promjeniti život. Iako može biti izazovno, upravo u tim promjenama leži prilika za nešto bolje.

