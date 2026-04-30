Horoskop za četvrtak: Šta nam donosi posljednji dan aprila?

Autor:ATV
Komentari:0
Šta nam zvijezde poručuju danas?
Slobodni ovih dana mogu započeti razgovor koji će krenuti normalno, ali jedna rečenica može promijeniti tok i dovesti do nesporazuma. Zauzete čeka lijep provod tokom praznika sa partnerom. Zdravlje je dobro, ali je moguća napetost.
Razgovor između partnera može biti korektan, ali bez dubljeg razumijevanja, kao da pričate, a ne čujete do kraja. Slobodni bi mogli da upoznaju nekoga zanimljivog. Nema značajnijih upozorenja za zdravlje.
Slobodni bi mogli da ovih dana stupe u kontakt sa nekim koga nisu ranije poznavali. Zauzeti bi mogli imati nesuglasice sa voljenom osobom. Moguć je mentalni umor i pad koncentracije.
Partner može narednih dana pogrešno shvatiti vašu namjeru ili riječi, pa može doći do kratke neprijatnosti. Dolazi lijep period za slobodne jer bi ih neko uskoro mogao zainteresovati. Zdravlje vam je vrlo dobro.
Moguć je kontakt koji djeluje misteriozno i privlačno, ali komunikacija može biti nejasna ili zbunjujuća. Zauzetima nailazi miran period nakon kraćih nesuglasica. Imaćete dobru energiju, a prijaće vam i šetnja za relaksaciju.
Od partnera ćete možda tražiti konkretan odgovor, ali druga strana može ostati nejasna ili nedorečena. Slobodni uživaju u samoći i posvećuju se radu na sebi. Nema značajnih upozorenja za zdravlje.
Razgovor zauzetih sa srodnom dušom narednih dana može krenuti lijepo, ali se pretvoriti u nesporazum zbog različitog tumačenja. Slobodni bi mogli da započnu razgovor s nekim koga poznaju iz okruženja. Zdravlje je dobro.
Slobodni, ali i zauzeti mogli bi reći nešto otvoreno simpatiji ili partneru, ali druga strana shvatiće to kao kritiku ili pritisak. Nema većih zdravstvenih tegoba.
Možete dobiti poruku ili poziv od poznanika koji bi mogao da postane nešto više ili od partnera, ali razgovor će otići u pogrešnom smjeru zbog nesporazuma. Mogući su umor i pad koncentracije.
Razgovor partnera može biti konkretan, ali bez emotivnog razumijevanja, odnosno više racionalno nego blisko. Slobodni bi mogli uskoro stupiti u emotivnu vezu sa nekim koga duže poznaju. Moguća je blaga napetost.
Možete pogrešno ovih dana protumačiti nečiju poruku ili namjeru, ali komunikacija može ostati površna ili nejasna. Prijaće vam meditacija ili relaksacija tokom praznika.
Mogli biste pogrešno protumačiti nečiju poruku ili namjeru, pa je bolje da zaključke ne donosite odmah. Zdravlje vam je vrlo dobro, ali prijaće vam mir i tišina.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Trenutno na programu