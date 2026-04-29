Dnevni horoskop: Šta nam zvijezde danas poručuju?

Ovan

Na poslu možete ući u raspravu oko načina rada ili odgovornosti. Oni koji su slobodni mogu naglo prekinuti kontakt sa osobom koja im se dopadala. Oni koji su u vezama mogu reagovati impulsivno na partnerove riječi. Moguća je napetost, glavobolja ili pad energije.

Bik

Na poslu možete imati osjećaj da radite nešto što vam ne prija. Oni koji su slobodni mogu biti rezervisani za nova poznanstva jer im je potreban mir. Oni koji su u vezama mogu biti u situaciji da partner pokrene razgovor koji im u tom trenutku ne odgovara. Moguć je umor i potreba za odmorom.

Blizanci

Na poslu danas možete završiti više stvari odjednom. Oni koji su slobodni mogu započeti dopisivanje koje se naglo mijenja zbog jedne rečenice. Oni koji su u vezama mogu doživjeti kratko zahlađenje u komunikaciji. Moguće je mentalno preopterećenje i pad koncentracije.

Rak

Na poslu možete imati osjećaj da vas neko kritikuje ili traži više nego što je realno. Oni koji su slobodni mogu biti oprezniji u komunikaciji s novim osobama. Oni koji su u vezama mogu doživjeti da partner reaguje oštrije nego inače. Moguća je osjetljivost stomaka.

Lav

Na poslu vam neko može nametati način rada koji vam ne odgovara. Oni koji su slobodni mogu ući u intenzivan kontakt koji brzo prelazi u neslaganje. Oni koji su u vezama mogu imati zatezanje zbog različitih stavova. Moguća je napetost u tijelu i potreba za pražnjenjem energije.

Djevica

Na poslu možete dobiti zadatak koji zahtijeva više vremena nego što imate. Slobodni mogu upoznati osobu koja djeluje zanimljivo, ali zatvoreno u komunikaciji. Oni koji su u vezama mogu pokušati razjasniti situaciju, ali partner može odložiti odgovor. Moguća je nervoza i osjetljiv stomak.

Vaga

Na poslu možete dobiti dvije obaveze odjednom ili zahtjev u nezgodnom trenutku. Oni koji su slobodni mogu započeti razgovor koji brzo prelazi u nesporazum. Oni koji su u vezama mogu imati razilaženje u mišljenjima s partnerom. Moguć je pad energije.

Škorpija

Na poslu ćete možda morati brzo reagovati, ali će se pojaviti prepreka ili zastoj. Oni koji su slobodni mogu ući u direktan i intenzivan razgovor s novom osobom. Oni koji su u vezama mogu otvoriti temu koju su dugo izbjegavali. Zdravlje je stabilno.

Strijelac

Na poslu možete preuzeti više obaveza nego što realno možete završiti. Oni koji su slobodni mogu dobiti poruku koja ih zbuni ili odvede razgovor u neželjenom smjeru. Oni koji su u vezama mogu imati komunikaciju koja ne ide u pravcu koji su očekivali. Moguć je umor i pad koncentracije.

Jarac

Na poslu možete preuzeti tuđu odgovornost, jer neko ne završava svoj dio posla. Oni koji su slobodni mogu biti u kontaktu s osobom koja traži konkretne odgovore. Oni koji su u vezama mogu imati napet razgovor koji zahtijeva brzu odluku. Moguća je ukočenost i napetost.

Vodolija

Na poslu možete dobiti informaciju koja vas tjera da promijenite planove. Oni koji su slobodni mogu započeti komunikaciju koja se prekida zbog neslaganja. Oni koji su u vezama mogu doživjeti razilaženje u očekivanjima s partnerom. Zdravlje je stabilno.

Ribe

Na poslu možete imati osjećaj da stvari ne idu po planu i da morate mijenjati pristup. Oni koji su slobodni mogu idealizovati osobu pa se razočarati njenom reakcijom. Oni koji su u vezama mogu osjetiti manjak razumijevanja od partnera. Moguć je pad energije.