Maloljetnice fizički napale vršnjakinju: Sve snimale i proslijedile putem društvene mreže

Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeli krivične prijave protiv dvije maloljetnice starosti 16 godina, zbog sumnje da su počinile krivična djela nasilničko ponašanje i neovlašteno fotografisanje na štetu maloljetnice stare 14 godina.

Odjeljenju bezbjednosti Podgorica je juče prijavljeno da je 25. aprila 2026. godine, u portunu jedne zgrade na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, došlo do tuče u kojoj je jedna maloljetnica fizički napala drugu, te da je cijeli događaj snimljen mobilnim telefonom i kao video-snimak proslijeđen putem društvene mreže Snepčet.

Policijski službenici su identifikovali učesnice događaja, dvije maloljetnice starosti 16 godina.

„Sumnja se da je prvoprijavljena maloljetnica, stara 16 godina, počinila krivična djela nasilničko ponašanje i neovlašteno fotografisanje, na način što je 25. aprila, oko 22 časa, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici remetila javni red i mir i vršila nasilje nad oštećenom maloljetnicom starom 14 godina, tako što ju je, nakon kraće verbalne rasprave, oborila na betonsku podlogu, a zatim joj zadala više udaraca rukama i nogama u predjelu glave i tijela, usljed čega je oštećena zadobila tjelesne povrede“, navode u saopštenju policije.

Kako dodaju, ona je potom istog dana, nakon fizičkog napada, sa svog telefona i preko svog naloga na društvenoj mreži Snepčet proslijedila drugom maloljetnom licu video-snimak fizičkog napada na oštećenu.

Drugoprijavljena maloljetnica, takođe stara 16 godina, osumnjičena je za krivično djelo neovlašteno fotografisanje, koje je, kako se sumnja, počinila na način što je navedenog datuma, oko 22 časa, mobilnim telefonom neovlašteno sačinila video-snimak na kojem se vidi fizički napad na oštećenu od strane prvoprijavljene maloljetnice.

(Kurir)