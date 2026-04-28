Pojavio se snimak hapšenja vođe kartela: Opasni kriminalac se krio u kanalizaciji

Dramatični snimci prikazuju trenutak kada je jedan od vodećih ljudi narko-kartela Halisko Nova generacija pronađen kako se skriva u kanalu za kišnu kanalizaciju, nakon što su ga locirale meksičke specijalne snage.

Velika operacija

Audijas Flores Silva, poznat pod nadimkom „El Žardinero“, uhapšen je u ponedjeljak nakon velike vojne operacije. Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu od pet miliona dolara za informacije o njemu, prenosi Dejli mejl (Daily Mail).

Video-snimci koje je objavio meksički ministar bezbjednosti prikazuju helikoptere koji kruže iznad područja dok se vojnici približavaju, a snimci iz vazduha pokazuju intenzivnu potragu.

Chequen esta imagen. Audias Flores, alias “El Jardinero”, intentó esconderse en un desagüe y evitar su captura.



Njegovi saradnici pokušali su da pobjegnu i skrenu pažnju snaga bezbjednosti, ali je Flores uočen dok se skrivao u odvodnom kanalu. Operacija je sprovedena nakon 19 mjeseci nadzora i uključivala je više od 500 vojnika, šest helikoptera i više letjelica.

Desna ruka „El Menča“

Meksičke vlasti saopštile su da su u raciji uhapšena dva visokorangirana člana kriminalne mreže, uključujući Floresa, bliskog saradnika osnivača kartela. Nemesio Osegera Servantes, poznat kao „El Menčo“, navodno je preminuo u februaru nakon što je ranjen u oružanom sukobu s meksičkom vojskom u saveznoj državi Halisko, što je izazvalo talas blokada puteva i oružanih obračuna u kojima je poginulo više od 70 ljudi.

Svijet Haos u Meksiku nakon hapšenja vođe kartela

Audijas Flores Silva bio je desna ruka „El Menča“ do njegove smrti, izjavio je bezbjednosni analitičar David Sausedo.

Prema njegovim riječima, Flores je bio zadužen za uspostavljanje saveza između CJNG i „Čapitosa“, frakcije kartela Sinaloa koju predvodi porodica Hoakina Guzmana, pozivajući se na američke i meksičke obavještajne izvore.

Analitički centar Insajt krajm (InSight Crime) opisao je Floresa Silvu kao jednog od mogućih nasljednika „El Menča“.

Republika Srpska Prijeti li gašenje Željeznicama Srpske?

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa vršila je pritisak na meksičku predsjednicu Klaudiju Šejnbaum da se obračuna s organizovanim kriminalnim grupama.

Meksička predsjednica je više puta odbila američke prijedloge o napadima dronovima ili slanju kopnenih trupa protiv kartela.